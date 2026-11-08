اداره کل هواشناسی گیلان ضمن صدور هشدار سطح قرمز دریایی، شرایط دریا در سواحل استان برای تمامی فعالیت‌های دریایی را نامناسب اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرایط دریا در سواحل این استان برای تمامی فعالیت‌های دریایی طی امروز (یکشنبه ۱۷ آبان ماه) تا ظهر سه شنبه ۱۹ آبان نامناسب پیش بینی شده است. 

همچنین به علت وزش باد خیلی شدید و طوفانی بودن دریا برای فردا هشدار سطح قرمز هواشناسی دریایی صادر شده است. بیشینه ارتفاع موج دریا طی دوشنبه ۱۸ آبان در سواحل استان گیلان، حدود ۳-۲ متر و بیشینه ارتفاع موج در نزدیک سواحل تا حدود ۵ متر و گاهی بیش از آن پیش بینی شده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: ابرناکی و مه‌آلود بودن هوا، وزش باد (گاهی شدید، موقتی خیلی شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، به‌تناوب بارندگی (گاهی رگباری و شدید/ موقتی خیلی شدید)، رعد و برق و تگرگ تا اواسط هفته مورد انتظار است (هشدار سطح نارنجی هواشناسی).

امروز و فردا همچنین با توجه به تشدید سرمایش هوا و افت محسوس دما، شرایط برای بارش برف در ارتفاعات استان گیلان فراهم خواهد شد.

بیشترین بارندگی شبانه روز گذشته در داماش رودبار

طبق اعلام ایستگاه‌های هواشناسی گیلان نیز داماش رودبار بیشترین مقدار بارندگی را طی شبانه روز گذشته در این استان داشته است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، هشدار هواشناسی
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