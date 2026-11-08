دیوان محاسبات اعلام کرد که به موضوع حذف خانوار‌ها از طرح کالابرگ الکترونیکی بدون مجوز قانونی ورود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بر اساس جدول شماره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، حکمی مبنی بر آزمون وسع یا حذف مشمولان از این طرح مقرر نکرده و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد (۲۸) و (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز که ناظر بر آزمون وسع هستند، صرفاً به موضوعات بیمه‌ای اختصاص دارند.

بر این اساس، حذف بخشی از مشمولان کالابرگ، صرفاً با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای شاخص‌های اعلام‌شده، فاقد مجوز قانونی ارزیابی می‌شود؛ به‌ویژه آنکه مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان، حسب مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط، برای برخورداری تمام ایرانیان در سال جاری پیش‌بینی شده است.

دیوان محاسبات کشور بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف ناشی از اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را با هدف صیانت از حقوق مشمولان و انطباق اجرای طرح با احکام قانون بودجه، در دستور کار نظارتی قرار داده است.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، کالابرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۳۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
متاسفانه اومدن کالا برگ عده ایی که حق قانونیشون بوده قطع کردن تا بتوانند به بعضی ها مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه کنند. زمانی که طرح یکپارچه سازی نرخ ارز و حذف سوبسید از برخی کالاها توسط دولت انجام شد، گفتند سود حاصل از این کار به همه مردم میرسه، الان چطور شده دولت اومد کالا برگ یک تعداد مردم بیچاره رو حذف کرده.جدا این امر باید پیگیری و مسببین محاکمه شوند چون این عمل مصداق تشویش اذهان عمومی است و سبب فاصله بیشتر مردم از دولت می شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
ما بازنشسته نیروهای مسلح هستیم کالا برگ مون قطع شده اما اشکال ندارد اگر دست نیاز مندش برسه خوشحال میشیم کمتر میخوریم اما به یک خانواده هموطن نیاز مند برسه ثواب شو ماهم می‌بریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
ببین مملکت کیا اداره میکنن که این وضعیت پوجود رقم خورده اینها همش زیر سر اون ۱۶ میلیون نفری هست که به حزب اطلاحات رای دادن که الان دودش داره تو چشم بقیه مردم جامعه میره اگر درست انتخاب کرده بودن این اتفاقات نمی افتاد امیدوارم درس عبرتی باشه برای آینده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
دیوان محاسبات در خصوص کالا برگ باتوجه به تورم اجناس و خدمات وغیره رسیدگی نماید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
گرانی برای همه
کالا برگ برای عده ای محدود
ارز ترجیحی رو حذف کردید که پولش رو بدید ته زنجیره
خب مگر همه ایرانیها ته زنجیره نیستند؟
موقع انتخابات آقای پزشکیان مگر تعهد نکردی بمردم دروغ نگی
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Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۹:۴۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
در ۱۵ آبان برای بنده کالابرگ مبلغ ۱ میلیون تومان واریز کردن ولی اما متأسفانه ۵۰۰ تومان واریز نکردن لطفا پیگیری کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
ما بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم، پانصد هزار تومان را ندادن،لطفا رسیدگی کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
خدا خیرتون بده، من یه بازنشسته وزارت بهداشت که از این بی عدالتی و بدعهدی دولت، بسیار ناراحت شدم چون احساس می کنم فریب دادند، کاش از اول می گفتند که متلا به کسانی که بالای 30 میلیون تومن مستمری یا حقوق می گیرن تعلق نمی گیره، ولی همش قریب بود.
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالباسط
۱۷:۳۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
اقای وزیر اقتصاد باعذرخواهی شما چیزی درست میشه ؟! پس من هم به جای شما یک روز بنشینم و هر چی دلم خواست انجام بدم آخرش ؟! من از کل ایران عذر خواهی میکنم یک به یک ایا چیزی درست میشه ایا معیشت مردم درست میشه پس حرف ها ووعده های که به مردم دادی چی همه عین اون.... کبوتره پر .... ماشا ا...
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Iran (Islamic Republic of)
اسد
۱۶:۳۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
چه محاسبات مسخرا ای کسی که دوتا پراید داره که مجموش یک میلیاردم نمیشه باید یارانش قطع بشه ولی کسی یه ماشین میلیاردی داره یدونه حساب میشه .نخواستیم کالابرگ قیمتهاروبرگردونید به سال قبل اینقدر از جیب مردم برندارید.
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
در پرسشنامه فقط در آمد رو میپرسه چرا هزینه هارو نمیپرسن؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
بجای وسع خانوار، هرکی کالا برگ رو خرچش نکرد ،نیاز نداره بدید به بقیه ، دیگه هزینه برا سامانه،. حذف و اعتبار سنجی ووو زیر ذربین بردن دارایی و جیب مردم ،جلوی تورم بگیرید که داره اقشار جامعه رو به زیر میکشه و سراغش نمیرید ،کمی هم مراقب دور بریهای خودتون هم هستید که رودروایسی میکنید ،،،
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
داشتن ماشین، یعنی هزینه اضافی برای تعمیر که نجومی شده و بنزین که کم پیدا و گران شده و در نتیجه یک هزینه هست نه دلیلی برای قطع یارانه، تازه اون خانواری که یدونه پراید زمان عهد بوق دارن و اون خانواری که کمری دارن هم یک ماشین ! اما هردو خانوار چون ماشین دارن باید از کالابرگ محروم بشن!! لطفا حداقل اونایی ک ماشینشون فرسودس رو تو لیست حذف نزارید اینا همشون هزینن:\
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
من موندم شما که گفتید این یارانه آزاد سازی قیمت کالاهای اساسیه و قرار شد هر چقدر تورم داشته باشیم اضافه هم بشه
حالا هنوز یک سال نشده با صد در صد تورم افزایش ندادید که هیچ الآنم قطعش کردید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
هر روز بدتر از دیروز ، قبلنا میگفتند هر روز بهتر از دیروز
برای سازندگی و پیشرفت کشور ، باید مردم و مسئولین با همدیگه باشند و هر دو راضی باشند
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۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
خواستن گول سرمون بمالند
۱۲
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