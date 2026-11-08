باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعادل رضایی اظهار کرد: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، تقویت قدرت استدلال و تحلیل، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و توسعه روحیه نقدپذیری در میان دانشجویان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رقابت‌ها، تیم‌های دانشجویی در جایگاه موافق و مخالف گزاره‌های تعیین‌شده قرار می‌گیرند و با ارائه شواهد و استدلال‌های منطقی از دیدگاه خود دفاع می‌کنند.

رئیس جهاددانشگاهی کردستان با اشاره به برگزاری مرحله استانی مسابقات گفت: تیم‌های برگزیده استان پس از رقابت در این مرحله، امکان حضور در مراحل بعدی مسابقات ملی را خواهند داشت.

رضایی در پایان یادآور شد: دانشجویان دانشگاه‌های سراسر استان تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند برای شرکت در پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران ثبت‌نام کنند.