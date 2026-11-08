دانا وایت پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای تصدی سمت سخنگوی کاخ سفید را نپذیرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری آناتولی به نقل از شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه به دانا وایت، رئیس سازمان یو‌اف‌سی(سازمان مسابقات هنر‌های رزمی ترکیبی) پیشنهاد کرد سخنگوی کاخ سفید شود؛ اما وایت این پیشنهاد را رد کرده است.

یک منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفت وایت این پیشنهاد غیرمتعارف را نپذیرفته است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، وایت را «مبارز و جنگجو» توصیف کرد و گفت از حضور او در این سمت استقبال می‌کند. او همچنین از وایت خواست شش مبارز یو‌اف‌سی را به‌عنوان دستیار همراه خود بیاورد و با انتشار تصاویر آنها اعلام کرد این افراد به دولتش در مقابله با «چپ افراطی» کمک خواهند کرد.

در حالی که یکی از دستیاران کاخ سفید گفته است ترامپ این پیشنهاد را به شوخی مطرح کرده، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در پی انتخاب سخنگوی جدید برای کاخ سفید است. این جست‌و‌جو پس از کناره‌گیری کارولین لیویت و حضور پنج‌روزه کیتی زکریا در این سمت ادامه دارد.

استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید نیز روز شنبه با بازنشر پیام ترامپ از این پیشنهاد حمایت کرد و نوشت: «عالیه! انجامش بده، دانا وایت!»

برچسب ها: دونالد ترامپ ، سخنگوی کاخ سفید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
واقعا مردم آمریکاچقدربدبخت هستندکه یه مشت الدنگ و زبون نفهم و خل و بیشعور و دزد شدن مثلا همکاره این کشور
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
رییس سازمان هنرها رزمی!!

سخنگو بشه !
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
بیچاره مردم آمریکا این خرامپ دیوانه چرا معالجش نمی‌کنند خرخل شپشک زده را،
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
دیوانه خانه ست
۱
۵
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