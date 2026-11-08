باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های پاییزی که با بارش باران همراه شده، مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان در شب‌های اقتدار و مقاومت با حضور پرشور خود، خیابان‌ها را ار‌ها نکردند و با مشت‌های گره کرده است و گام‌های استوار به دشمنان نشان دادند تا ایران اسلامی همیشه سربلند است و هیچ گاه در برابر دشمنان تسبم نخواهند شد.

شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

مردم نهاوند همچنان در زیر باران در کنار انقلاب و رهبر شهید - حسین سهرابی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.