شرایط سیاسی در سرزمین‌های اشغالی به‌قدری ناپایدار است که حتی درصورتی که ایزنکوت بتواند دولت هم تشکیل دهد فقط برای یک دوره گذار خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی و کارشناس ارشد حوزه بین الملل در یاداشتی نوشت:

اسحاق هرتسوگ رئیس رژیم صهیونی، گادی ایزنکوت را که در جنایتکاری تفاوتی با بنیامین نتانیاهو نارد مامور تشکیل دولت کرد. این یکی از دیگر مراحل جنگ قدرت میان دو سرکرده باند جنایتکاران در سرزمین‌های اشغالی است.

ایزنکوت در این مرحله توانست ائتلافی به میزان ۶۷ کرسی را دور خودش جمع کند. حزب یا ائتلافی که بتواند ۶۱ کرسی که همان پنجاه به اضافه یک کرسی کنست است را به دست آورد طبعاً مامور تشکیل کابینه می‌شود.

در ائتلاف ایزنکوت ۴ حزب وابسته به اردوگاه چپ شامل " یاشار " به سرکردگی ایزنکوت با ۲۱ کرسی، حزب " باهم " به سرکردگی نفتالی بنت با ۱۲ کرسی، حزب " دمکرات " به سرکردگی یائیر گولان با ۸ کرسی و حزب " اسرائیل خانه ما " به سرکردگی آویگدر لیبرمن با ۷ کرسی است. 

اردوگاه عربی شامل " فهرست مشترک عربی " به رهبری جبارین – طیبی و " فهرست متحد عربی " به رهبری منصور عباس به ترتیب با ۱۱ و ۸ کرسی هم به ائتلاف آیزنگوت پیوسته‌اند.

اردوگاه راست به سرکردگی بنیامین نتانیاهو هم فقط توانسته ۴ حزب به تعدا ۴۶ کرسی را دور خودش گرد آورد. این ائتلاف شامل حزب " لیکود " با ۲۷ کرسی که سرکردگی آن را شخص نتانیاهو در دست دارد. حزب " قدرت یهودی " به سرکردگی ایتار بن گویر با ۷ کرسی، " شاس " به سرکردگی آریه درعی حزب " صهیونیسم مسیحی " به سرکردگی بتسلئیل اسموتریچ هر یک با ۶ کرسی هم سه حزب دیگر ائتلافی او هستند.

حزب " یهودیت متحد نورانی " به سرکردگی اسحاق گلدکنوپف که ۷ کرسی در اختیار دارد هم حاضر به ائتلاف با هیچ‌یک از این دو باند نشده است.

اگر آیزنکوت در بازه یک تا یک و نیم ماهه آینده نتواند اکثریت لازم را بسیج کند، مأموریت به بنیامین نتانیاهو واگذار می‌شود و در صورت ناکامی او نیز اسرائیل به سمت رقابت مجدد می‌رود.

آیزنکوت هم فرصتی برای پایان دادن به عصر نتانیاهو است و هم می‌تواند زمینه ساز بازگشت نتانیاهو به قدرت یا دور تازه‌ای از انتخابات باشد.

شرایط سیاسی در سرزمین‌های اشغالی به‌قدری ناپایدار است که حتی درصورتی که ایزنکوت بتواند دولت هم تشکیل دهد فقط برای یک دوره گذار خواهد بود که عمر زیاد طولانی نخواهد بود البته نتانیاهو ۷۷ ساله نشان داده که برای بقا قادر به کنار زدن رقبایش را دارد. در دوره قبل هم با فریب متحدانش لاپید و بنت در قدرت ماند.

به‌هر روی معادلات منطقه‌ای و بین المللی در حال دگرگیسی است و زلزله‌ای سیاسی در مقر اول حامی انان یعنی کاخ سفید هم روی داده است. نه فقط نتانیاهو و آیزنکوت که سایر سران رژیم صهیونی هم دستشان به خون هزاران زن و کودک آغشته است.

سرکردگان این باند خبیث و شرارت پیشه که نمادی از اشغالگری، کشتار، ترور و پاکسازی نژادی هستند دیر یا زود در برابر دادگاه عادلانه تاریخ باید پاسخگوی جنایاتشان باشند و جابجایی آنان نقشی در سرنوشت‌شان نخواهد داشت.

باذن الله ... و این نماد ان شعر معروف لسان الغیب است که " خانه از پای بند ویران است خواجه در بند نقش ایوان است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نتانیاهو
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