باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خودکفایی در تولید نخ تایر + فیلم

یک واحد صنعتی در تاکستان قزوین سالانه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن نخ تایر تولید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تولید سالانه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن نخ تایر در یک واحد صنعتی در تاکستان قزوین، گامی در مسیر خودکفایی کشور در تأمین این محصول مورد نیاز صنعت تایر است.

 

مطالب مرتبط
خودکفایی در تولید نخ تایر + فیلم
young journalists club

از تراشکاری در صنایع موشکی تا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی + فیلم

خودکفایی در تولید نخ تایر + فیلم
young journalists club

از فراز و نشیب زندگی تا کارآفرینی با هنر تراش سنگ + فیلم

خودکفایی در تولید نخ تایر + فیلم
young journalists club

از میدان پلیس تا کارگاه چرم؛ مسیر سخت پیروزی جواد دلداده + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم
۱۳۲۹

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم
۶۹۷

ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم
۶۱۵

رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم
۵۵۲

رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha