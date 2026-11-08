باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های محلی ژاپن گزارش دادند که بر اثر وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در ساعات اولیه روز یکشنبه در مرکز این کشور، دست‌کم ۲۰ نفر مصدوم شدند.

خبرگزاری کیودو به نقل از مقام‌های محلی گزارش داد که مصدومان این حادثه در استان‌های آیچی و شیزوئوکا بوده‌اند.

در پی وقوع این زمین‌لرزه هیچ هشدار سونامی صادر نشد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ژاپن، کانون این زمین‌لرزه در بخش غربی استان شیزوئوکا و در عمق حدود ۴۰ کیلومتری زمین قرار داشته است.

این زمین‌لرزه شدیدترین لرزش ثبت‌شده در استان آیچی طی حدود سه دهه گذشته بوده است.

شرکت برق چوبو، بهره‌بردار نیروگاه هسته‌ای هامائوکا در استان شیزوئوکا، اعلام کرد که هیچ مورد غیرعادی در این نیروگاه مشاهده نشده است.

در پی وقوع زلزله، مقام‌های محلی فعالیت برخی خطوط قطار را به حالت تعلیق درآوردند.

همچنین صبح روز یکشنبه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر استان کوماموتو در جنوب غرب ژاپن را لرزاند.

ژاپن به دلیل قرار گرفتن در کمربند آتش اقیانوس آرام و واقع شدن بر فراز چهار صفحه بزرگ تکتونیکی، یکی از کشور‌های زلزله‌خیز جهان به شمار می‌رود.

استان کوماموتو نیز ۲۸ ژوئیه شاهد وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر بود.

منبع: آناتولی