فرمانده پلیس راه کندوان گفت: آزاد راه تهران - شمال و جاده کرج - چالوس به ویژه محدوده کندوان امروز - یکشنبه - هم به علت برف و باران و احتمال ریزش سنگ بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- آزاد راه تهران - شمال و جاده کرج - چالوس به ویژه محدوده کندوان با توجه به آنکه بامداد روز گذشته حوالی ساعت چهار صبح به علت شرایط نامساعد جوی برف و باران با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای به روی مسافران بسته شد بنا به گفته فرمانده پلیس راه کندوان این مسیر پرتردد و حادثه ساز کوهستانی امروز - یکشنبه - هم به علت برف و باران و احتمال ریزش سنگ بسته است.

سرهنگ محمد احمدی گفت: انسداد این گذرگاه طبق تصمیمات پیشگیرانه پلیس راه کشور و پلیس راه مازندران تا اطلاع بعدی در مسیر رفت و برگشت به روی عابران سواره رو مسدود خواهد بود و مسافرانی که قصد خروج از این استان و یا ورود به مازندران را دارند می‌توانند از مسیر‌های جایگزین هراز و سوادکوه گذر کنند.

این مقام مسئول اظ‌ها کرد:‌تا زمان اعلام رسمی بازگشایی این محور، از مردم و مسافرانی که قصد گذر از این مسیر را دارند خواسته می‌شود اخبار پلیس راه را از طریق شبکه‌های اجتماعی پیام رسان رسانه‌های رسمی کشور دنبال کنند و تا عدم اطمینان از بازگشایی مسیر، هرگز اقدام به گذر از این مسیر ممنوعه نکنند.

آب و هوای استان مازندران هم اکنون در نقاط جلگه‌ای با بارندگی خفیف و مه غلیط ولی در ارتفاعات با برف و باران گزارش شده است

محور چالوس - کرج به طول حدود ۱۶۰ کیلومتر، نیمی از این گذرگاه که به کندوان شهرت دارد جزو حوزه شهرستان چالوس استان مازندار است.

این محور در مسیر آزاد راه تهران - شمال واقع شده که روزانه به طور میانگین دست کم ۵۰ هزار دستگاه خودرو تردد دارد.

برچسب ها: انسداد جاده ، ریزش سنگ
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