فرماندار اردبیل از برنامه‌ریزی جامع برای ساماندهی محور‌های گردشگری، ارتقای راه‌های روستایی و تقویت ناوگان راهداری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرزاد قلندری گفت: بهسازی دو محور گردشگری «نئور» و «سردابه» با جدیت در حال اجراست و تا سال آینده تکمیل می‌شود.
او افزود: تمام روستا‌های بالای ۵۰ خانوار از راه آسفالته برخوردارند و برای روستا‌های زیر ۲۰ خانوار نیز بر اساس اولویت‌بندی اقدام می‌شود. در چهارماهه نخست امسال، ۱۹ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۹۵ میلیارد تومان احداث و آسفالت شده است.
قلندری از اجرای روکش آسفالت بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی با اعتبار ۲۰۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در محور رضی، ۱۵ کیلومتر به اتمام رسیده و ۵ کیلومتر باقی‌مانده در حال انجام است.
فرماندار اردبیل از تأمین ۶ دستگاه ماشین‌آلات جدید راهداری و الحاق ۲ دستگاه دیگر به‌زودی خبر داد و با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، از آمادگی کامل برای اجرای طرح راهداری زمستانه و خدمات‌رسانی بی‌وقفه به مسافران تأکید کرد.
قلندری در ادامه بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تأکید کرد.
منبع: فرمانداری

برچسب ها: محورهای گردشگری ، آسفالت راه ها ، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، طرح راهداری زمستانه
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