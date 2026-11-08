باشگاه خبرنگاران جوان- فرزاد قلندری گفت: بهسازی دو محور گردشگری «نئور» و «سردابه» با جدیت در حال اجراست و تا سال آینده تکمیل می‌شود.

او افزود: تمام روستا‌های بالای ۵۰ خانوار از راه آسفالته برخوردارند و برای روستا‌های زیر ۲۰ خانوار نیز بر اساس اولویت‌بندی اقدام می‌شود. در چهارماهه نخست امسال، ۱۹ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۹۵ میلیارد تومان احداث و آسفالت شده است.

قلندری از اجرای روکش آسفالت بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی با اعتبار ۲۰۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در محور رضی، ۱۵ کیلومتر به اتمام رسیده و ۵ کیلومتر باقی‌مانده در حال انجام است.

فرماندار اردبیل از تأمین ۶ دستگاه ماشین‌آلات جدید راهداری و الحاق ۲ دستگاه دیگر به‌زودی خبر داد و با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، از آمادگی کامل برای اجرای طرح راهداری زمستانه و خدمات‌رسانی بی‌وقفه به مسافران تأکید کرد.

قلندری در ادامه بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تأکید کرد.

منبع: فرمانداری