باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت اله ولدی اظهار داشت: در پی بارندگی‌های شدید روستاهای اسلام‌آباد، قلعه‌نو حکیمی، ورکوه، کناروند، تنگه محمد حاجی و کپر جودکی واقع در جنوب شهرستان بروجرد در معرض آب‌گرفتگی و سیلاب قرار دارند.

وی افزود: همچنین دستور تخلیه روستای تنگه محمد حاجی با حدود ۱۶ خانوار جمعیت به علت شرایط خاص جغرافیایی و خطر رانش زمین، صادر شده است.

فرماندار بروجرد گفت: ساکنان این روستاها ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد در مسیرهای سیلابی و مناطق پرخطر خودداری کنند و به هشدارهای مسئولان توجه جدی داشته باشند.

بنا بر اعلام هواشناسی استان لرستان ، میانگین میزان بارندگی در استان از ۷۲ ساعت گذشته تا بامداد امروز ۵۹.۱ میلیمتر ثبت شده و در همین بازه زمانی میزان بارش باران در بروجرد به ۴۲/۲ میلیمتر رسیده است.

منبع: فرمانداری بروجرد