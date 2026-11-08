فرماندار خوی از جان‌باختن ۹ تن و مصدومیت پنج نفر در سانحه رانندگی در استان وان ترکیه خبر داد و گفت: تعدادی از جان‌باختگان و مصدومان این حادثه از اتباع ایرانی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار خوی از جان‌باختن ۹ تن و مصدومیت پنج نفر در سانحه رانندگی در استان وان ترکیه خبر داد و گفت: تعدادی از جان‌باختگان و مصدومان این حادثه از اتباع ایرانی هستند.

علی علائی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، وضعیت مصدومان این حادثه و هویت جان‌باختگان از طریق مراجع مسئول ترکیه در حال پیگیری است.

وی افزود: بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مقامات مسئول استان وان، این حادثه شامگاه شنبه در محور اوزالپ ـ سارای و بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه ون مسافربری رخ داده است.

فرماندار خوی ادامه داد: به گفته مقامات استان وان ترکیه، بارندگی شدید و لغزندگی سطح جاده از عوامل موثر در وقوع این سانحه بوده و پس از اعلام حادثه، نیروهای ژاندارمری، پلیس، امدادگران اورژانس، آتش‌نشانی، مدیریت بحران و تیم‌های امداد پزشکی وان ترکیه به محل اعزام شده‌اند.

رییس شورای تامین خوی با اشاره به گزارش مقامات مرزی ترکیه درباره تلفات این حادثه گفت: متاسفانه در این سانحه ۹ نفر شامل پنج زن و چهار مرد جان خود را از دست داده‌اند و پنج نفر دیگر شامل سه زن و دو مرد مصدوم شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پنج مصدوم این حادثه به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و روند درمان آنان ادامه دارد.

فرماندار خوی با بیان اینکه پیگیری وضعیت اتباع ایرانی از طریق مراجع مسئول ادامه دارد، اظهار کرد: اطلاعات تکمیلی درباره هویت، تابعیت و وضعیت نهایی مصدومان پس از دریافت گزارش‌های رسمی اعلام خواهد شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه رانندگی
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