دبیرکل کمیته ملی المپیک از رسیدن میزان پرداخت بودجه اختصاص‌یافته به فدراسیون‌های ورزشی به ۷۵ درصد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی‌نژاد درباره تازه‌ترین مرحله پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها اظهار کرد: «با پرداختی امروز، میزان پرداخت بودجه فدراسیون‌ها از سوی کمیته ملی المپیک به ۷۵ درصد رسید. تلاش ما این بوده است که منابع مورد نیاز فدراسیون‌ها به‌موقع در اختیارشان قرار گیرد تا برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران به تأخیر نیفتد.»

وی با اشاره به تعهدات مالی کمیته ملی المپیک افزود: «درگیر سه اعزام بزرگ به بازی‌های ساحلی سانیا، بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک جوانان در سنگال بودیم و هم‌زمان، تعهد پرداخت نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان پاداش پای سکو به ورزشکاران مدال‌آور در ناگویا را نیز داشتیم. با وجود این، تأمین بودجه فدراسیون‌ها و حفظ روند اجرای برنامه‌های آن‌ها برای ما اولویت داشت.»

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: «این موضوع به‌ویژه برای رشته‌هایی اهمیت دارد که باید در مسابقات کسب سهمیه المپیک شرکت کنند. باید کمک کنیم برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران این رشته‌ها طبق زمان‌بندی پیش برود و به دلیل تأخیر در پرداخت بودجه، عقب نیفتد.»

علی‌نژاد در پایان درباره تأمین منابع این پرداخت نیز گفت: «در قبال برنامه‌های فدراسیون‌ها احساس وظیفه می‌کردیم و پیگیر بودیم تا منابع لازم را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنیم و در اولین فرصت در اختیار فدراسیون‌ها قرار دهیم. این پیگیری‌ها به دریافت منابع و پرداخت امروز منجر شد.»

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
جام شانگهای؛ فرصت تازه ژیمناست‌های ایران برای درخشش بین‌المللی
اعزام ژیمناست‌های هنری و ترامپولین ایران به جام «کشور‌های عضو پیمان شانگهای»
اسبقیان: استان‌ها ظرف ۱۵ روز برای هیأت‌های پارادوومیدانی مکان اختصاص دهند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حامد کاویانپور به کمیته انضباطی پرسپولیس احضار شد
ناتینگهام فارست ۳ - ۱ منچسترسیتی/ سیتیزن‌ها از کورس با آرسنال عقب افتادند + فیلم
سرمربی و بازیکنان در حد پرسپولیس نیستند/ مهدی تارتار فرافکنی می‌کند
تمجید ویژه اتحادیه جهانی کشتی از عملکرد امیرحسین زارع
اعلام زمان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در عراق
PSG صدرنشین لوشامپیونه ماند + فیلم
گل گهر - ذوب آهن؛ نبرد تیم‌های بحران زده در سیرجان
علی‌نژاد: پرداخت بودجه فدراسیون‌ها به ۷۵ درصد رسید/آماده‌سازی ملی‌پوشان اولویت ماست
آخرین اخبار
علی‌نژاد: پرداخت بودجه فدراسیون‌ها به ۷۵ درصد رسید/آماده‌سازی ملی‌پوشان اولویت ماست
سرمربی و بازیکنان در حد پرسپولیس نیستند/ مهدی تارتار فرافکنی می‌کند
گل گهر - ذوب آهن؛ نبرد تیم‌های بحران زده در سیرجان
اعلام زمان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در عراق
حامد کاویانپور به کمیته انضباطی پرسپولیس احضار شد
PSG صدرنشین لوشامپیونه ماند + فیلم
تمجید ویژه اتحادیه جهانی کشتی از عملکرد امیرحسین زارع
ناتینگهام فارست ۳ - ۱ منچسترسیتی/ سیتیزن‌ها از کورس با آرسنال عقب افتادند + فیلم
رضا جلیلیان مدال برنز کشتی ساحلی را گرفت
امیرعلی دمیرکلایی نایب قهرمان کشتی ساحلی شد
آرسنال ۱ - ۰ هال سیتی/ پیروزی‌ اقتصادی توپچی‌ها همراه با تداوم صدرنشینی + فیلم
رقابت شانه به شانه بایرن مونیخ و دورتموند ادامه دارد + فیلم
تقدیر تاج از رفتار حرفه‌ای بختیاری زاده و خلیفه اصل
حذف خاتون بم از لیگ قهرمانان بانوان آسیا
لیدزیونایتد ۰ - ۱ تاتنهام/ طاووس‌ها بعد از ۵ بازی بالاخره رنگ برد را دیدند + فیلم
استقلال ۹ نفره از شکست گریخت
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های سیزدهم تا هفدهم و دیدار‌های معوقه هفته یازدهم لیگ برتر
مهدی ترابی در مسیر بازگشت به پرسپولیس
استقلال و نگرانی از عمق خط دفاع؛ سهراب به نیمکت مطمئن نیاز دارد
دوئل لیگ و آسیا؛ آزمون تازه سهراب در مدیریت توان استقلال
استقلال و وابستگی به آسانی؛ وقتی راه نجات آبی‌ها به یک ستاره ختم می‌شود
دست پرسپولیس برای همه رو شد
رأی شکایت ساپینتو از استقلال صادر شد
بازگشا: جلسه هیئت‌مدیره پرسپولیس با هدف برنامه‌ریزی جدید برای ادامه فصل برگزار شد
واکنش تارتار به حضورش در جلسه هیئت مدیره پرسپولیس
ترکیب احتمالی استقلال تهران مقابل آبی های اهواز
اعلام زمان مسابقات فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی؛ ۶ تیم در انتظار معرفی میزبان!
قضاوت تیم داوری ایران در لیگ نخبگان آسیا
اعلام اسامی ملی‌پوشان فوتبال ساحلی برای جام ملت‌های ۲۰۲۶