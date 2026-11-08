برداشت زیتون از باغات شهرستان مسجدسلیمان با تولید ۱۷ تن محصول به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- ندا دوستی‌خواه، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان، با اعلام این خبر اظهار کرد: سطح باغات زیتون این شهرستان ۴.۵ هکتار است و محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازارهای محلی و استانی، به کارگاه‌های فرآوری و روغن‌گیری در استان اصفهان نیز ارسال می‌شود.

وی مدیریت صحیح آبیاری، کوددهی اصولی و هرس به‌موقع را از عوامل مهم افزایش کیفیت محصول دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع آب، اجرای طرح‌های تأمین آب می‌تواند زمینه توسعه باغات زیتون را در این منطقه فراهم کند. 

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان همچنین توسعه باغات و سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و بسته‌بندی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های قابل پیگیری در بخش کشاورزی مسجدسلیمان عنوان کرد.

برچسب ها: زیتون ، برداشت زیتون
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