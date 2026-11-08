با توجه به هشدار هواشناسی، هموطنان از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی پرهیز نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران با اشاره به پیش‌بینی کاهش دما و بارش برف و باران در روز‌های آینده، گفت:هموطنان با توجه به احتمال بروز شرایط نامساعد جوی در محور‌های کوهستانی استان، از سفر‌های غیرضروری و گردش به مناطق ییلاقی و ارتفاعات به‌طور جدی خودداری کنند وسفر به ارتفاعات را به روز‌های امن‌تر موکول کنید.

او افزود: ۳۳۹ نفر از راهداران پرتلاش استان در قالب ۴۲ پایگاه و اکیپ راهداری زمستانی، با بهره‌گیری از ۲۴۷ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی راهداری، در آماده‌باش و انجام مأموریت‌های راهداری زمستانی قرار دارند تا در صورت بروز شرایط نامساعد جوی، اقدامات لازم برای حفظ ایمنی و بازگشایی محور‌های مواصلاتی انجام شود.

فولادی با بیان اینکه شرایط جوی در محور‌های کوهستانی به‌ویژه در ارتفاعات می‌تواند به‌سرعت تغییر کند، گفت: بارش برف، کاهش دید افقی، یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و لغزندگی مسیر‌ها از جمله مخاطراتی است که می‌تواند موجب اختلال در تردد و افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی شود؛ ازاین‌رو، مدیریت سفر و توجه به هشدار‌های هواشناسی و راهداری، نقش مهمی در حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

معاون راهداری استان با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های استان و اهمیت آمادگی نیرو‌های عملیاتی در فصل سرما، افزود: در طول ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی مازندران، ۲۳ راهدارخانه فعال هستند که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در راستای ارائه خدمات مستمر به مسافران و کاربران جاده‌ای فعالیت می‌کنند.

فولادی با اشاره به استقرار نیرو‌های راهداری در محور‌های برف‌گیر و کوهستانی استان، گفت: عملیات راهداری زمستانی در حدود ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راه‌های برف‌گیر و کوهستانی مازندران، به‌ویژه در ارتفاعات بالای هزار متر، با هدف مقابله با آثار بارش برف و یخ‌زدگی، تسهیل تردد و جلوگیری از انسداد راه‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران همچنین بر اهمیت همکاری و همراهی مردم با نیرو‌های راهداری تأکید کرد و افزود: آمادگی تجهیزات و ماشین‌آلات، استقرار به‌موقع اکیپ‌های عملیاتی و انجام اقدامات پیشگیرانه از جمله برف‌روبی، نمک‌پاشی و کنترل وضعیت محور‌های کوهستانی، از جمله برنامه‌های مهم راهداری زمستانی برای مدیریت شرایط جوی و ارتقای ایمنی تردد است.

فولادی از رانندگان و مسافران خواست پیش از عزیمت به سفر، ضمن بررسی آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر، از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ۱۴۱ راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اطلاعات لازم را کسب کنند و در صورت ضرورت سفر به مناطق کوهستانی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ، لباس گرم و وسایل ضروری را به همراه داشته باشند.

منبع:راهداری مازندران