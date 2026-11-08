سرپرست تیم بسکتبال سحر آکادمی با تشریح جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس این تیم در مسیر بازگشت از آبادان به تهران، از مساعد بودن حال عمومی بازیکنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتوبوس تیم بسکتبال بانوان آکادمی سحر پس از برگزاری دیدار مقابل تیم پالایش نفت آبادان و در مسیر بازگشت به تهران دچار حادثه شد.

عادلی سرپرست این تیم درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ما برای بازگشت به تهران بلیت قطار تهیه کرده بودیم، اما به دلیل ریزش کوه و مشکلات ایجادشده در مسیر، سفر ریلی لغو شد. به همین دلیل سحر آغنده به همراه همسرشان عماد سلمانی، یک دستگاه اتوبوس VIP برای بازگشت تیم تهیه کردند.

وی ادامه داد: در نزدیکی شوش بودیم و بارندگی شدیدی جریان داشت. راننده به ما اطمینان داد که با احتیاط و سرعت کم حرکت می‌کند، اما حدود ساعت ۱۲ شب، در حالی که بیشتر اعضای تیم در خواب بودند، اتوبوس واژگون شد.

سرپرست تیم آکادمی با اشاره به وضعیت بازیکنان و اعضای تیم گفت: خدا را شکر حال عمومی همه بچه‌ها خوب است، هرچند تعدادی از آنها دچار جراحت شده‌اند و چند مورد شکستگی نیز وجود دارد.

عادلی در پایان با اشاره به بستری شدن فرزند سحر آغنده در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) خاطرنشان کرد: تنها نگرانی جدی ما در حال حاضر وضعیت او است. امیدواریم به لطف خدا هرچه زودتر سلامتی خود را به دست بیاورند.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف
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