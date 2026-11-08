باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه کباری - عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با تأکید بر ضرورت تدوین راهبرد کلان ملی برای توسعه کشور گفت: دریای عمان و سواحل مکران دو ظرفیت مکمل اما متفاوت هستند که می‌توانند به‌عنوان گنج پنهان توسعه ملی ایران مورد توجه قرار گیرند.

عبدالعلی‌زاده، با اشاره به ضرورت هم‌راستایی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با سیاست‌های کلان کشور اظهار کرد: لازم است بالای سر برنامه‌های پنج‌ساله، یک معیار و سنجه مشخص وجود داشته باشد تا اجازه ندهد برنامه‌های جدید نسبت به برنامه‌های قبلی از مسیر و محور اصلی توسعه منحرف شوند.

وی افزود: برنامه‌های پنج‌ساله می‌توانند سرعت حرکت کشور را افزایش دهند، اما مسیر اصلی توسعه باید با یک خط‌کش و معیار مشخص کنترل شود. به اعتقاد من، این راهبرد کلان ملی باید از دل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه دریامحور استخراج شود.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با اشاره به وجود چهار سند کلان و راهبردی برای هدایت توسعه کشور تصریح کرد: قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، چهار سند مهمی هستند که باید چراغ راه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور باشند.

عبدالعلی‌زاده ادامه داد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند و این اسناد باید مبنای حرکت کشور در مسیر توسعه قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دریای عمان و سواحل مکران گفت: این دو ظرفیت، اگرچه مکمل یکدیگر هستند، اما ماهیت و ویژگی‌های متفاوتی دارند و باید با نگاهی ملی و راهبردی مورد توجه قرار گیرند.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور افزود: دریای عمان دروازه اتصال بی‌واسطه ایران به آب‌های آزاد و پیوند کشور با ۱۶۵ کشور جهان است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی، دیپلماسی دریایی، تقویت امنیت غذایی و انرژی و همچنین توسعه کارآفرینی در حوزه‌هایی مانند سرگرمی‌های آبی باشد.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اهمیت صیانت از ظرفیت‌های طبیعی سواحل مکران بیان کرد: مکران برخلاف محیط دریا، یک پهنه خشکی است که امکان بازسازی سریع ندارد و توسعه آن فرصتی یک‌باره و بدون بازگشت محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از این رو، هرگونه آمایش سرزمین، مداخله و توسعه زیرساختی در سواحل مکران باید با برنامه‌ریزی دقیق، بدون خطا و بر اساس راهبردهای کلان ملی انجام شود تا این ظرفیت ارزشمند در مسیر توسعه پایدار کشور قرار گیرد.