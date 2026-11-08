در پی واژگونی اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال سحر آکادمی، وزیر ورزش و جوانان به روسای فدراسیون‌های پزشکی ورزشی، بسکتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان دستور داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع سانحه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال سحر آکادمی در مسیر بازگشت از آبادان به تهران، دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، دستور پیگیری فوری وضعیت بازیکنان و اعضای کادر این تیم را صادر کرد.

بر اساس این دستور، روسای فدراسیون‌های پزشکی ورزشی، بسکتبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان موظف شدند ضمن پیگیری وضعیت مصدومان، هماهنگی‌های لازم را با مراکز درمانی برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به آسیب‌دیدگان انجام دهند.

اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال سحر آکادمی پس از برگزاری دیدار مقابل تیم پالایش نفت آبادان، در مسیر بازگشت به تهران دچار سانحه واژگونی شد. در پی این حادثه، تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم در بیمارستان شوش و تعدادی دیگر در بیمارستان گلستان اهواز بستری شدند.

برچسب ها: فدراسیون بسکتبال ، وزیر ورزش و جوانان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
خدا شفا بده
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