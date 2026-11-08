باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طوماری که خواستار انجام تحقیقات عمومی درباره نقش انگلیس در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه است، بیش از ۹۱ هزار امضا جمع‌آوری کرده است. این طومار برای بررسی و طرح در پارلمان انگلیس به ۱۰۰ هزار امضا نیاز دارد.

این کارزار را جنیفر فوربس، رئیس حزب «حزب شما» در ۲۳ اکتبر راه‌اندازی کرده است. در این درخواست، بررسی ابعاد مشارکت انگلیس در جنگ غزه از جمله تأمین تسلیحات، پرواز‌های هواپیما‌های شناسایی و استفاده از پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی انگلیس مطالبه شده است.

بر اساس این درخواست، تحقیقات باید اختیار احضار وزیران و مقام‌های دولتی و پرسش از آنها درباره تصمیماتشان را داشته باشد.

این طومار پس از آن مطرح شد که دولت انگلیس درخواست جرمی کوربین برای انجام تحقیقات عمومی را رد کرد. استیون داتی، وزیر مشاور در امور خارجه انگلیس در پاسخ ۱۹ اکتبر مدعی شده بود نظارت و بررسی‌های پارلمانی موجود، انجام چنین تحقیقاتی را غیرضروری می‌کند.

کوربین هفته گذشته در بیانیه‌ای گفت: «مردم انگلیس حق دارند درباره نقش کشورشان در حمله اسرائیل به غزه پاسخ دریافت کنند؛ از فروش تسلیحات و پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی گرفته تا پرواز‌های شناسایی و مشاوره‌های حقوقی درباره نسل‌کشی.»

او افزود: «اگر دولت چیزی برای پنهان کردن ندارد، چرا از پاسخگویی فرار می‌کند؟»

منبع: الجزیره