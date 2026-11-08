فصل جدید برنامه تلویزیونی جهان آرا آغاز شد و اولین قسمت آن امشب روی آنتن شبکه افق می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید برنامه تلویزیونی جهان‌آرا از امشب، یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، با اجرای وحید یامین‌پور روی آنتن شبکه افق سیما می‌رود. 

برنامه تلویزیونی جهان‌آرا که از جمله برنامه‌های تلویزیون در حوزه تحولات روز کشور و مسائل جنگ به شمار می‌رود، پس از دوره‌ای وقفه، با آغاز فصل جدید بار دیگر به آنتن شبکه افق بازمی‌گردد. اجرای این فصل را وحید یامین‌پور، فعال رسانه‌ای، برعهده دارد که پس از ۷ سال به عنوان مجری به این برنامه بازگشته است. 

فصل جدید جهان‌آرا از امشب ساعت ۲۱ پخش می‌شود و قرار است همچون دوره‌های گذشته، به بررسی مسائل روز کشور و موضوعات سیاسی و اجتماعی بپردازد. 

جهان‌آرا، نخستین بار در سال ۱۳۹۵ از شبکه افق پخش شد و در سال‌های فعالیت خود با دعوت از فعالان سیاسی، مسئولان، کارشناسان و صاحب‌نظران، به بررسی موضوعات و چالش‌های مختلف کشور پرداخت. محمدرضا باقری و امیرحسین ثابتی پیشتر اجرای این برنامه را برعهده داشتند. 

براساس این گزارش، نخستین قسمت از فصل جدید جهان‌آرا امشب، یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما پخش خواهد شد. جهان آرا از شنبه تا چهارشنبه هر شب روی آنتن می‌رود. 

منبع: شبکه افق

برچسب ها: شبکه افق ، برنامه جهان آرا
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