باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی-همتی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، پیرامون اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری گفت: موضوع فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری از سال ۱۳۹۹ به‌طور جدی پیگیری شد. در آن مقطع، برخی بلاگر‌ها و افراد فعال در فضای مجازی با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به ایجاد صفحات مجازی و برگزاری تور‌های گردشگری می‌کردند؛ درحالی‌که مجوز قانونی برای این فعالیت‌ها نداشتند.

وی افزود: در جریان پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۸۰۰ صفحه اینستاگرامی (فضای مجازی) فعال در حوزه گردشگری شناسایی و برای بررسی و برخورد قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند و ظرف یک هفته، دستور قضایی برای مسدودسازی آنها صادر شد.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به برخی حوادث رخ‌داده در جریان تور‌های غیرمجاز بیان کرد: متأسفانه برخی رسانه‌ها و شبکه‌های معاند نیز از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند. فعالیت این صفحات همچنان رصد می‌شود؛ چراکه تعداد زیادی از این تور‌ها در قالب زیرمجموعه‌های مختلف در فضای مجازی فعالیت دارند و حتی ابتدایی‌ترین ضوابط برگزاری تور را رعایت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، آژانس‌های معتبر و دارای مجوز با نوعی رقابت ناسالم مواجه شده‌اند. متأسفانه مخاطبان اصلی بسیاری از این تور‌ها جوانان و نوجوانان هستند و همین مسئله ضرورت نظارت و ساماندهی این فعالیت‌ها را دوچندان می‌کند.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: در حال حاضر حدود ۲۹۰۰ دفتر خدمات مسافرتی مجاز در کشور فعالیت دارند و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های آموزشی و حرفه‌ای گردشگری نیز در تهران متمرکز شده است. استان تهران از این نظر ظرفیت قابل‌توجهی دارد و بیش از چهار هزار آژانس گردشگری در این استان فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه برای شناسایی محل فعالیت مراکز غیرمجاز با پلیس اماکن مکاتبه می‌شود، اظهار کرد: مسئله اصلی ما در سال‌های گذشته، فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی بود؛ صفحاتی که بدون داشتن نشانی مشخص و حتی شماره تماس ثابت، با مسافران ارتباط برقرار می‌کنند و اقدام به فروش تور می‌کنند.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به تسهیل فرایند دریافت مجوز‌های گردشگری از طریق درگاه ملی مجوز‌ها تصریح کرد: در حال حاضر فرایند دریافت مجوز بسیار تسهیل شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در کمتر از یک ماه مجوز تورگردانی بند ۹ را دریافت کنند. بنابراین، مسئله اصلی این است که برخی از این ۸۰۰ صفحه شناسایی‌شده اساساً تمایلی به دریافت مجوز ندارند و همچنان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: این تور‌ها از داخل استان تهران اقدام به بارگیری و جابه‌جایی مسافر می‌کنند. برای بررسی این موضوع تیمی تشکیل دادیم و همکاران ما نیز برای پیگیری و نظارت وارد عمل شدند. همچنین درباره برخی تور‌های خاص، از جمله تور‌های مدیتیشن، مکاتباتی با وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.

معاون گردشگری استان تهران درباره راهکار‌های در نظر گرفته‌شده برای ساماندهی تور‌های غیرمجاز گفت: چهار راهکار در این زمینه پیشنهاد شد. نخستین پیشنهاد، اختصاص کد رمزینه به هر تور گردشگری و بررسی خودرو‌های حامل مسافران بود که تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ با این حال، آمادگی اجرای آن همچنان وجود دارد و سامانه مربوطه نیز آماده است.

وی ادامه داد: همچنین با اداره‌کل پایانه‌ها مکاتبه کردیم تا صورت‌حساب‌های گردشگری صادر شود و از این طریق بتوان تور‌های مجاز را از فعالیت‌های غیرمجاز تفکیک کرد، اما این پیشنهاد نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.

معاون گردشگری استان تهران اضافه کرد: راهکار دیگر، ایجاد پایانه‌های گردشگری بود که در این زمینه پایانه بیهقی و پایانه آزادی را پیشنهاد دادیم تا جابه‌جایی و بارگیری مسافران تور‌های گردشگری از مبادی مشخص و تحت نظارت انجام شود.

معاون گردشگری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری آزمون جامع گردشگری اشاره کرد و گفت: ثبت‌نام این آزمون تا فردا تمدید شده و تاکنون حدود هزار و ۱۰۰ نفر برای شرکت در آن ثبت‌نام کرده‌اند که نزدیک به ۷۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه استان تهران از نظر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در جایگاه نخست و دوم در کنار استان خراسان رضوی قرار دارد، افزود: نتایج این آزمون حدود دو ماه پس از برگزاری اعلام خواهد شد. در ضمن تقریباً تمام تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری را ایجاد کرده‌ایم و تنها تشکل حوزه سلامت باقی مانده که امیدواریم آن نیز طی دو ماه آینده راه‌اندازی شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و تقریباً تمام اموری که امکان واگذاری آنها وجود داشت، به بخش خصوصی سپرده شده است. این تشکل‌ها اکنون ظرفیت آن را دارند که امور مربوط به خود را مدیریت کنند.

معاون گردشگری استان تهران با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های گردشگری پایتخت بیان کرد: همکاری با شهرداری تهران و مجموعه‌هایی مانند برج میلاد می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهر مؤثر باشد. ما همچنان در حوزه تولید محتوای گردشگری با ضعف‌هایی مواجه هستیم و باید از ظرفیت بخش خصوصی و مجموعه‌های شهری برای معرفی تهران استفاده کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده در هفته گردشگری گفت: باید بپذیریم که صفحات مجازی نقش عمده‌ای در معرفی مقاصد گردشگری و تأثیرگذاری بر ذهن مخاطبان دارند. در حوزه بازاریابی نیز اقداماتی انجام داده‌ایم و براساس رتبه‌بندی وزارتخانه، استان تهران در میان پنج استان برتر کشور در حوزه بازاریابی گردشگری و تور‌های خارجی قرار گرفته است.

معاون گردشگری استان تهران درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری بنا‌های تاریخی نیز اظهار کرد: طی یک سال اخیر، ۱۵ بنای تاریخی مجوز گردشگری دریافت کرده‌اند تا ضمن حفاظت از این بناها، امکان بازدید مردم از آنها نیز فراهم شود. برای نمونه، سال گذشته شاهد افتتاح عمارت ملوکانه در تهران بودیم.

معاون گردشگری استان تهران درباره ضرورت تعامل میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و شهرداری تهران گفت: تاکنون ارتباط میان این دو مجموعه بسیار محدود بوده است، درحالی‌که ما برای معرفی ایران در سطح بین‌المللی به همکاری و تعامل بیشتری نیاز داریم. باید شرایطی فراهم شود تا دنیا تهران و ظرفیت‌های واقعی آن را بشناسد و تصویر صحیح‌تری از ایران در سطح بین‌المللی ارائه شود.

وی همچنین از افتتاح هشت مجموعه اقامتی و بوم‌گردی در شهرستان‌های استان تهران تا پایان سال خبر داد.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای معرفی جاذبه‌های گردشگری پایتخت گفت: کتابی درباره جاذبه‌های گردشگری تهران آماده کرده‌ایم که قرار است در بهمن‌ماه رونمایی شود، اما رویکرد ما این است که به‌تدریج از تولیدات مکتوب صرف به سمت تولید محتوای متنوع و متناسب با نیاز مخاطبان حرکت کنیم.

معاون گردشگری استان تهران با بیان اینکه تهران علاوه بر پایتخت اداری کشور، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری را دارد، اظهار کرد: در تهران با الگو‌های مختلف سفر مواجه هستیم و برخلاف تصور عمومی، گردشگری در این شهر فعالیتی ثابت و بدون نوسان نیست. تغییرات میزان سفر نشان می‌دهد که تهران ظرفیت‌های متنوعی برای جذب گردشگر دارد.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی، گردشگری خرید، گردشگری سلامت و سایر رویداد‌ها می‌توانند در جذب گردشگران داخلی و خارجی مؤثر باشند. همچنین تلاش داریم گردشگری ورزشی را نیز در استان تقویت کنیم.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به آثار ثبت جهانی این استان گفت: تهران دو اثر ثبت جهانی دارد که شامل کاخ گلستان و کاروانسرای سنگی رباط‌کریم است. همچنین شرایط آب‌وهوایی و جغرافیایی تهران ویژگی‌های خاصی دارد و این استان از موضوعات و ظرفیت‌های جذاب و متنوعی برای توسعه گردشگری برخوردار است.امیدواریم در ادامه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری رقم بخورد و زمینه برای حضور گردشگران از کشور‌های مختلف و بازدید آنها از ایران فراهم شود.