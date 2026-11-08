بازیکن آلبانیایی تیم فوتبال استقلال در بازی با استقلال خوزستان به دلیل اعتراض به داور و حرکت غیر اخلاقی از بازی اخراج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی- یاسر آسانی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در بازی روز گذشته مقابل تیم استقلال خوزستان پس از اعتراض به داور از کارت زرد گرفت، اما در پی این اقدام یاسر آسانی حرکت غیر اخلاقی انجام داد و منجر به اخراج وی شد.

گفته می‌شود طبق قانون این حرکت یاسر آسانی احتمالا با ۵ جلسه محرومیت رو‌به‌رو می‌شود و باید دید گزارش داور و در نهایت تصمیم کمیته انضباطی در مورد این بازیکن چه خواهد بود.

به نظر می‌رسد اقدام یاسر آسانی در پی رواج مصدومیت‌های کشاله از سوی شجاع خلیل زاده در حال همه گیر شدن است و باید در این مورد بازدارندگی لازم وجود داشته باشد.