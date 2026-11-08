باشگاه خبرنگاران جوان- بارش‌های شدید روز شنبه در استان کردستان، به‌ویژه در شهرستان سروآباد، موجب ثبت مقادیر قابل‌توجهی بارندگی در مناطق مختلف استان شد؛ به‌طوری‌که میانگین بارش‌ها از ۴۴ میلی‌متر فراتر رفت.

بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، منطقه اورامان تخت با ثبت ۲۱۱ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد و پس از آن، منطقه سلین از توابع شهرستان سروآباد با ۱۲۸ میلی‌متر در رتبه بعدی قرار گرفت.

هم‌زمان با تداوم فعالیت سامانه بارشی، هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان کردستان صادر شده و نسبت به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر در مناطق مختلف، به‌ویژه نقاط پایین‌دست، هشدار داده شده است.

در همین راستا، از شهروندان خواسته شده است ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و از تردد غیرضروری در مسیرهای پرخطر بپرهیزند