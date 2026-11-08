باشگاه خبرنگاران جوان- رامین صادقی با اشاره به تولیدات شاخص استان افزود: اگرچه حجم تولید استان نسبت به استان‌های صنعتی کمتر است، اما تولیدات شاخصی در استان انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۷۰ درصد نیاز کشور به ورق‌های HPL و CPL در استان اردبیل تولید می‌شود.

مدیرکل صمت استان اردبیل اظهار داشت: توپ‌های ورزشی تولیدی استان ضمن تامین ۸۰ درصد نیاز داخلی، صادرات نیز دارند. همچنین شیرآلات بهداشتی، آب معدنی در شهرستان نیر با چرخش تخصصی آب، لاستیک، انواع باتری‌های صنعتی و خودرویی و اسباب‌بازی از دیگر تولیدات شاخص استان است.

او با اشاره به تاکید وزیر بر تکمیل زنجیره‌های ارزش برای کاهش هزینه تولید گفت: هفت زنجیره ارزش در استان داریم که بیشتر بخش‌های آن تکمیل شده است؛ از جمله زنجیره تولید انواع باتری‌های خودرویی و صنعتی، زنجیره تولید صنایع نساجی و پوشاک از پنبه تا تولید انواع پوشاک، تولید صنایع خودرو‌های سنگین، لیفتراک و لودر و همچنین زنجیره تولید صنایع فولادی و آب معدنی که برای استان ارزش افزوده زیادی دارد.

مدیرکل صمت استان اردبیل همچنین افزود: پیش از این تنها صنایع ساختمانی فلزی در استان فعال بود و محدوده‌های فلزی که می‌توانند به معدن تبدیل شوند، شناسایی شده‌اند. از ۲۰۸ پروانه بهره‌برداری معدنی، ۳۳ پروانه اکتشافی صادر شده که ۲۳ مورد آن فلزی است.

او ابراز امیدواری کرد طی دو سال آتی حداقل پنج مورد از محدوده‌های کشف‌شده به معدن تبدیل شود و گفت: این موضوع شرایط بسیار خوبی برای کشور و استان فراهم خواهد کرد.

صادقی همچنین با اشاره به وضعیت تجارت خارجی استان گفت: حجم ارزش صادرات در طول یک سال گذشته ۲۵۸ میلیون دلار بوده که ۷۳ درصد آن سهم بخش صنعت و معدن و ۲۷ درصد کالا‌های صادراتی است.

او از تهیه اطلس صادرات استان خبر داد و افزود: با تهیه این اطلس، واحد‌های تولیدی استان و نیاز کشور‌های همسایه شناسایی شده و برنامه‌ریزی لازم برای توسعه صادرات انجام شده است.

منبع: صمت