استاندار گیلان از بهبود وضعیت ذخایر سوخت کشور نسبت به پارسال خبر داد و بر ضرورت ارائه شفاف شرایط تأمین انرژی و آمادگی برای فصل سرما تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۱۷ آبان ماه) در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و مبتنی بر واقعیت گفت: اگر اطلاعات صحیح در اختیار مردم قرار گیرد، شهروندان می‌توانند با شناخت بهتری از شرایط تصمیم بگیرند؛ چراکه بخشی از نگرانی‌ها و حاشیه‌های اجتماعی ناشی از انتشار اطلاعات نادرست است.

او با اشاره به شرایط کشور و تجربه ۲ دوره جنگ در سال گذشته افزود: برخلاف برخی فضاسازی‌ها، وضعیت تأمین انرژی کشور امسال نسبت به سال گذشته بهتر شده و لازم است رسانه‌ها با ارائه اطلاعات مستند، تفاوت شرایط موجود با سال گذشته را برای مردم تشریح کنند.

استاندار گیلان با بیان اینکه وضعیت نیروگاه‌ها و ذخایر سوخت کشور بهبود یافته است، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی نباید صرفا به بیان مشکلات و نقاط منفی محدود شود، بلکه اقدامات انجام شده و پیشرفت‌های حاصل شده نیز باید در کنار چالش‌های موجود برای جامعه تبیین شود. حق‌شناس همچنین با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی مبتنی بر واقعیت گفت: نباید تنها در انتظار اتفاقات بزرگ بود و از اقدامات و موفقیت‌های کوچک غافل شد؛ چراکه پیشرفت‌های تدریجی نیز در بهبود شرایط کشور مؤثر هستند.

اطلاع‌رسانی پیشگیرانه درباره موج سرما و شرایط تأمین انرژی

او در ادامه به ظرفیت تولید برق استان گیلان اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، ظرفیت تولید برق استان به‌گونه‌ای است که در صورت بروز محدودیت در تأمین انرژی از سایر مناطق کشور، امکان تأمین نیاز‌های استان از محل ظرفیت‌های موجود و ذخایر سوخت فراهم خواهد بود. استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق درباره تولید و مصرف انرژی تصریح کرد: باید میان میزان مصرف در بخش‌های خانگی، اداری و صنعتی تفکیک قائل شد و اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید، ذخایر سوخت و الگوی مصرف در اختیار مردم قرار گیرد.

حق‌شناس همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی برای روز‌های سرد سال گفت: پیش‌بینی‌های هواشناسی تا پایان اسفند ماه باید مورد توجه قرار گیرد و دوره‌هایی که احتمال کاهش شدید دما و افزایش مصرف انرژی وجود دارد، از قبل شناسایی شوند تا اقدامات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی لازم به‌موقع انجام گیرد. او با بیان اینکه اطلاع‌رسانی نباید به زمان بروز بحران یا احتمال تعطیلی مدارس موکول شود، افزود: لازم است چند روز پیش از ورود موج سرما، خانواده‌ها از طریق رسانه‌ها و ظرفیت آموزش و پرورش، به ویژه سامانه شاد، از شرایط جوی پیش‌رو آگاه شوند تا دانش‌آموزان با پوشاک مناسب در مدارس حضور یابند.

فرهنگسازی مصرف انرژی با هدف تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی تصریح کرد: صرفه‌جویی نباید تنها در قالب توصیه به دیگران مطرح شود، بلکه هر فرد باید از خود آغاز کند و رسانه‌ها نیز با آموزش و آگاهی‌بخشی، زمینه مشارکت عمومی در مدیریت مصرف را فراهم کنند. حق‌شناس با اشاره به ضرورت بررسی میزان مصرف برق در ادارات، مساجد و سایر اماکن عمومی گفت: مدیریت مصرف در این بخش‌ها باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا ضمن جلوگیری از مصرف غیرضروری، امکان تأمین پایدار انرژی برای بخش‌های تولیدی فراهم شود.

او همچنین با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف انرژی نباید به تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی منجر شود، افزود: با اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف، باید زمینه استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و جلوگیری از اختلال در روند تولید را فراهم کنیم.

تأکید بر بازتاب واقع‌بینانه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی

استاندار گیلان همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در تبیین تحولات بین‌المللی اظهار داشت: تمرکز بیش از اندازه بر حاشیه‌ها و اختلاف‌نظر‌های داخلی نباید موجب غفلت از رویداد‌های مهم منطقه‌ای و جهانی شود. حق‌شناس با اشاره به سختی‌های ناشی از شرایط جنگی و مقاومت مردم افزود: جامعه باید از نتایج و پیامد‌های ایستادگی خود در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی آگاه شود و رسانه‌ها نیز لازم است در کنار طرح مسائل و مشکلات، دستاورد‌ها و واقعیت‌های مرتبط با این تحولات را به صورت دقیق و مستند منعکس کنند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان