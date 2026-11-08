باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف محموله سه و نیم‌ تنی سیم و کابل برق شرکت توزیع برق زیر پوشش بار ضایعات در اصفهان خبر داد.

سرهنگ حسن‌علی اکبری افزود: این‌محموله قرار بود از اصفهان خارج و به تهران منتقل شود که با رصد اطلاعاتی پلیس آگاهی در کمتر از پنج ساعت کشف شد.

وی، ارزش این محموله را ۱۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد که یک مالخر حرفه‌ای از سه سارق خریداری کرده بود و با جداسازی و آماده‌سازی آن، قصد داشت رد سرقت را در چرخه خرید و فروش ضایعات پنهان کند.

رئیس پلیس آگاهی اصفهان در تشریح این عملیات گفت: کارآگاهان با رصد تحرکات و پیگیری سرنخ‌های اطلاعاتی، در کمتر از چهار تا پنج ساعت وارد عمل شدند و کامیون حامل اموال مسروقه را شناسایی و متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده فقط کشف یک کامیون حامل سیم و کابل نیست بلکه پرده‌برداری از حلقه‌ای است که سرقت را به تجارت سودآور تبدیل می‌کند.

سرهنگ علی اکبری افزود: سارق، اموال عمومی را به یغما می‌برد و مالخر با خرید، تفکیک، پنهان‌سازی و انتقال آن، برای ادامه فعالیت مجرمانه انگیزه اقتصادی ایجاد می‌کند که در این چرخه، هر خرید غیر قانونی می‌تواند زمینه‌ساز سرقتی دیگر باشد.

وی‌ تصریح کرد: پشت این محموله ۳.۵ تنی، تنها ارقام و ارزش ریالی قرار ندارد؛ مردمی قرار دارند که پیامد سرقت تجهیزات برق را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند؛ از خاموشی و اختلال در خدمات گرفته تا خسارت به زیرساخت‌هایی که متعلق به همه شهروندان است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با اشاره به برخورد هدفمند با شبکه‌های سرقت و مالخری اظهار داشت: پلیس آگاهی در راستای مقابله با چرخه سرقت، اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی و برخورد با مالخران در دستور کار قرار داده و فعالیت این افراد به‌صورت مستمر تحت رصد و پایش اطلاعاتی قرار دارد.

وی افزود: برخورد با مالخران به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره سرقت، با جدیت دنبال می‌شود؛ زیرا تا زمانی که بازار خرید و فروش اموال مسروقه فعال باشد، زمینه اقتصادی برای تداوم فعالیت سارقان نیز وجود خواهد داشت.

وی‌ با اشاره به نتایج این رویکرد گفت: در اقدامات انجام‌شده، وقوع سرقت در حوزه‌های مرتبط با مالخری ۱۲ درصد کاهش یافته است و بیش از ۸۳ باند فعال در این زمینه شناسایی و منهدم شده‌اند. همچنین ۲۰۲ نفر از مالخران دستگیر شده‌اند.