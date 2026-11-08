باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: آزادراه تهران - شمال از ابتدای آزادراه به سمت چالوس بازگشایی شده و تردد خودرو‌ها در این مسیر به‌صورت دوطرفه جریان دارد.

وی افزود: جاده قدیم چالوس از محدوده کندوان به سمت میدان امیرکبیر همچنان با هدف انجام عملیات ایمن‌سازی و تأمین امنیت تردد شهروندان مسدود است و این محدودیت تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تداوم بارش‌های شدید باران، از رانندگان و مسافران خواست با توجه به شرایط نامساعد جوی و احتمال بروز مخاطرات در محور‌های شمالی، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

محبی ادامه داد: مسافرانی که ضرورت انجام سفر دارند، حتی‌الامکان از محور‌های جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین - رشت استفاده کنند و پیش از حرکت از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر مطلع شوند.

وی بر رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی به‌ویژه هنگام بارندگی تأکید کرد.

منبع: پلیس راه راهور فراجا