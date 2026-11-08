صدها نفر از حامیان فلسطین در برلین با برگزاری تظاهرات، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، خواستار توقف صادرات تسلیحات آلمان به این رژیم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - صد‌ها نفر از حامیان فلسطین روز شنبه در شهر برلین، پایتخت آلمان، با برگزاری تظاهراتی خواستار توقف صادرات تسلیحات آلمانی به اسرائیل، پایان دادن به جنگ علیه فلسطینیان و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال جنایت‌هایش در نوار غزه شدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع در خیابان «اسلوئر» در شمال برلین گرد هم آمدند و با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهایی، تداوم نسل‌کشی، تصرف اراضی فلسطینی و سیاست‌های کوچ اجباری را محکوم کردند. معترضان سپس در خیابان‌های این منطقه به سمت ایستگاه «وِدینگ» راهپیمایی کردند.

بخش عمده شعار‌ها و پلاکارد‌های این تظاهرات بر مخالفت با حمایت نظامی آلمان از رژیم صهیونیستی متمرکز بود. روی پلاکارد‌ها شعار‌هایی از جمله «نسل‌کشی را متوقف کنید»، «نه به ارسال محموله‌های تسلیحاتی برای اسرائیل» و «اشغال، تصرف اراضی و کوچ اجباری مشروعیت ندارد» دیده می‌شد. معترضان همچنین بر این نکته تأکید داشتند که «حق بازگشت با گذشت زمان از بین نمی‌رود».

تظاهرکنندگان با یادآوری اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷، شعار‌هایی سر دادند که پیامد‌های تاریخی این اعلامیه را به تداوم رنج مردم فلسطین در نتیجه اشغالگری، آوارگی و محرومیت از حقوقشان پیوند می‌داد.

شرکت‌کنندگان همچنین با سر دادن شعارهایی، نقش آلمان در حمایت از رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. از جمله این شعار‌ها می‌توان به «اسرائیل بمباران می‌کند و آلمان تأمین مالی می‌کند»، «اسرائیل کودکان را می‌کشد و آلمان پشت آن ایستاده است»، «آزادی برای فلسطین» و «این جنگ نیست، نسل‌کشی است» اشاره کرد. معترضان همچنین شعار‌هایی در حمایت از غزه و خیزش مردم فلسطین سر دادند.

بر اساس تصاویر منتشرشده از این تظاهرات، توقف جنگ علیه فلسطینیان، قطع صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل و آزادی اسیران فلسطینی از دیگر مطالبات معترضان بود.

این اعتراضات در شرایطی برگزار شد که بحث‌ها درباره صادرات تسلیحات آلمان به رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. در گزارش‌های رسانه‌ای مربوط به این تظاهرات آمده است که ارزش مجوز‌های صادرات تجهیزات نظامی آلمان به اسرائیل در سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۰۰ میلیون یورو رسیده که تقریباً چهار برابر سال قبل است.

این راهپیمایی پس از عبور از چندین خیابان پایتخت آلمان، در منطقه «وِدینگ» و در میان تدابیر شدید امنیتی به پایان رسید.

منبع: شهاب