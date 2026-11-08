سیندی کوزما، روزنامه‌نگار و دونده، تصمیم گرفت استفاده از گوشی خود را در ساعات شب متوقف کند؛ تصمیمی که نتایج آن او را شگفت‌زده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- سیندی کوزما، روزنامه‌نگار و دونده، توضیح می‌دهد که پس از پی بردن به این واقعیت که حتی نمی‌تواند کتابی بخواند بدون آنکه مدام اعلان‌های (نوتیفیکیشن‌های) گوشی‌اش را چک کند، تصمیم گرفت این روش را امتحان کند. او هر شب — بین ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ — گوشی خود را در اتاق نشیمن می‌گذاشت تا تا صبح شارژ شود، سپس به کار‌های معمولش می‌پرداخت و برای خواب آماده می‌شد.

او می‌گوید: «در ابتدا، قطع ارتباط با دنیای دیجیتال برایم ناخوشایند بود، اما کیفیت خوابم تقریباً بلافاصله بهبود یافت. به خواب رفتن آسان‌تر شد و در طول شب هم خوابم پیوسته و بدون وقفه باقی ماند. با این حال، آنچه بیش از همه مرا شگفت‌زده کرد، این بود که صبح‌ها چقدر احساس بهتری داشتم.»

کوزما اشاره می‌کند که حالا روزهایش بسیار آرام‌تر آغاز می‌شوند؛ چرا که دیگر خبری از گوشی نیست — همان وسیله‌ای که پیش از این، اولین چیزی بود که بلافاصله پس از بیدار شدن به سراغش می‌رفت. اکنون برخاستن از رختخواب، دوش گرفتن، مسواک زدن و شروعِ پاسخ‌دهی به ایمیل‌ها برایش آسان‌تر شده است.

او می‌گوید: «در نتیجه، اضطرابم کمتر شده و بهره‌وری‌ام افزایش یافته است.»

دکتر ناتالی داوتوویچ، روان‌شناس، در خصوص این تجربه خاطرنشان می‌کند که کنار گذاشتن گوشی باعث بهبود کیفیت خواب می‌شود.

او توضیح می‌دهد که محتوای مشاهده‌شده در گوشی می‌تواند منجر به تحریک بیش‌ازحدِ ذهن شود، نور آبی ساطع‌شده از صفحات نمایش، ریتم‌های زیستی (بیولوژیکی) بدن را مختل می‌کند و اعلان‌های دریافتی نیز تهدیدی دائمی برای داشتن یک خواب آرام و باکیفیت محسوب می‌شوند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: گوشی موبایل ، خواب راحت ، بدون گوشی
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