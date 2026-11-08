رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مسکن محرومان، از آمادگی این ستاد برای اختصاص زمین و پرداخت تسهیلات به‌منظور ساخت مسکن اقشار کم‌برخوردار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با حضور در ساختمان مرکزی ستاد اجرایی فرمان امام با سید پرویز فتاح، رئیس این ستاد، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت تفاهم‌نامه ساخت واحد‌های مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن میان ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت راه و شهرسازی و راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک بررسی شد.

بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، تاکنون ۱۴ هزار واحد مسکونی از مجموع تعهدات این تفاهم‌نامه توسط ستاد اجرایی فرمان امام احداث و به بهره‌برداری رسیده و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز این واحد‌ها شامل انشعابات و دسترسی‌ها نیز تأمین شده است. از این واحد‌ها ۱۱ هزار واحد در دو سال اخیر احداث و تکمیل شده و همچنین ۶ هزار واحد باقی‌مانده از پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصدی برخوردارند.

سید پرویز فتاح؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این دیدار با تأکید بر توجه ویژه این ستاد به تأمین مسکن محرومان اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی ستاد اجرایی فرمان امام، رسیدگی به اقشار محروم است و مسکن محرومان در رأس برنامه‌ها و اقدامات قرار دارد.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام برای کمک به تأمین مسکن محرومان، آمادگی دارد با اختصاص زمین و پرداخت تسهیلات در این حوزه ورود کند و معتقدیم با توافق و هماهنگی بیشتر می‌توان اقدامات مربوط به ساخت مسکن این اقشار را با سرعت بیشتری پیش برد.

فتاح با اشاره به تعهدات ستاد در طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: باید تعهدات ساخت واحد‌های مسکونی در تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا بتوانیم تعهدات جدیدی را در حوزه مسکن آغاز کنیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معطل ماندن مردم برای تحویل واحد‌های مسکونی گفت: در همین راستا، ۳۵۰۰ واحد مسکونی از تعهدات باقی‌مانده این تفاهم‌نامه تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد و باقی واحد‌ها نیز با همکاری وزارت راه و شهرسازی و پس از رفع موانع، در سال آینده تکمیل خواهد شد.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز در این دیدار با اشاره به تأثیر حضور نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در جلسات پایش مسکن اظهار کرد: حضور نماینده ستاد در این جلسات مؤثر بوده و در مقایسه با دو سال گذشته، تغییرات و بهبود قابل توجهی در عملکرد ایجاد شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام برای مشارکت در طرح‌های مسکن محرومان افزود: این ستاد می‌تواند کمک مؤثری در اجرای پروژه‌های تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام در سایر حوزه‌ها، خواستار گسترش همکاری‌های مشترک در بخش‌های لجستیکی، راه و ابنیه، حمل‌ونقل ریلی و هوایی شد و تأکید کرد: ورود ستاد به طرح‌های عمومی و خصوصی وزارت راه و شهرسازی می‌تواند مؤثر و راهگشا باشد.

منبع: ستاد اجرایی فرمان امام

برچسب ها: ستاد اجرایی فرمان امام ، مسکن محرومان
خبرهای مرتبط
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام مطرح کرد؛
مشاوران ۴۰۳۰ نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی داشتند
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خبرداد:
ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام هر شهید میناب
حمایت همه جانبه از اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها در کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
کاش یه فکری ب حال مستاجر کارگر کنید ک حتا پول پیش نداره
و برای وام هم ضامن نداره
الان دیگه کسی ضمانت قبول نمیکنه حق دارن
برادر خودم قبول نکرد
۱
۲
پاسخ دادن
وضعیت ایستگاه‌های مترو عادی است
آخرین اخبار
وضعیت ایستگاه‌های مترو عادی است
نیروی هوافضای سپاه در توسعه فناوری‌های پیشرفته دفاعی نقش راهبردی دارد
دادستان کل کشور: ۲۰ هزار گزارش مردمی درباره شبکه‌های صهیونیستی دریافت شد
رصد و پایش مستمر وضعیت معابر پایتخت
تاکید بر نقش نخبگان جامعه ایثارگری در زمینه جهش علمی و فناورانه
مسیل کن برای بارش‌های فصلی آماده شد
هشدار به مشاوران املاک درباره تنظیم قولنامه برای اسناد سبزرنگ
هلال احمر: ۱۲۵۶ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند
آغاز طرح ضربتی ۴ روزه پلیس راه برای مهار تخلفات ناوگان مسافربری
برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به خسارات اموال جنگ ۱۲ روزه
آماده‌باش خدمات شهری منطقه ۱۰ هم‌زمان با آغاز بارش‌ها
مهلت سه‌ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو
چمران: رایگان شدن مترو و اتوبوس تاثیری بر افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی نداشته است
فتاح: ۳۵۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال افتتاح می‌شود
آزادراه تهران-شمال پس از ۱۸ ساعت انسداد بازگشایی شد
جانشین پلیس راهور فراجا:شهروندان از سفر‌های غیرضروری در روز‌های آینده خودداری کنید
هشدار به رانندگان در ۲۰ استان؛ چالوس و تهران-شمال همچنان بسته است
حکم اعدام سه عنصر آموزش دیده کودتای دی سال گذشته در کرج اجرا شد
معابر تهران لغزنده است؛ تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی در پایتخت