باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین پلیس راه استان بوشهر گفت: بر اثر واژگونی ۲ دستگاه خودروی سواری زانتیا و پژو پارس در محورهای مواصلاتی استان، سه نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر مصدوم شد.

سرهنگ رسول قنبری اظهار کرد: نخستین حادثه در محور آبپخش به برازجان، محدوده پیش از شهرک صنعتی رخ داد که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی زانتیا، یک کودک پنج‌ساله جان باخت.

وی افزود: این خودرو به رانندگی یک زن ۲۵ ساله و با یک سرنشین در حال حرکت بود که به دلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از بی‌توجهی به جلو از مسیر خارج و واژگون شد.

جانشین پلیس راه استان بوشهر ادامه داد: دومین حادثه نیز در بزرگراه سیراف، پس از محدوده دولت‌آباد به سمت خورموج، برای یک دستگاه خودروی پژو پارس رخ داد که بر اثر آن راننده و سرنشین جلو در دم جان باختند و یک دختر ۱۰ ساله دیگر مصدوم شد.

قنبری بیان کرد: در این حادثه، خودرو پس از طی مسافتی با آثار کشیدگی لاستیک روی آسفالت، از مسیر خارج و پس از برخورد با خاکریز دهانه پل، به هوا پرتاب و در نهایت به صورت واژگون روی سطح جاده متوقف شد.

وی با اشاره به انتقال مصدوم این حادثه به بیمارستان خورموج گفت: علت وقوع این تصادف، ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده شده است.

جانشین پلیس راه استان بوشهر با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو هنگام رانندگی اظهار کرد: بررسی این ۲ حادثه نشان می‌دهد بی‌توجهی به اصول ایمنی و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای رانندگان و سرنشینان به همراه داشته باشد.

قنبری با اشاره به مسئولیت رانندگان در قبال جان سرنشینان، به‌ویژه اعضای خانواده، تأکید کرد: رانندگان باید با پرهیز از سرعت غیرمجاز و رعایت احتیاط، از به خطر انداختن جان خود و همراهانشان جلوگیری کنند.