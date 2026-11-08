باشگاه خبرنگاران جوان - در روان‌شناسی، گزاره‌هایی که با نیت به ظاهر مثبت، پیشگیری از تعارض، تلطیف واقعیت یا حفظ احساسات دیگری بیان می‌شوند، تحت عنوان «دروغ سفید» یا دروغ‌های مصلحت‌آمیز شناخته می‌شوند.

جامعه عموماً به این دسته از ناصداقتی‌ها نگاهی ملایم و حتی توجیه‌پذیر دارد؛ جملاتی نظیر «لباسی که خریده‌ای عالی است»، «حالم خوب است، نگران نباش» یا تحریف‌های جزئی در توصیف وقایع روزمره برای فرار از تنش، رفتار‌هایی فراگیر و پذیرفته‌شده تلقی می‌شوند.

اما پرسش بنیادین این است: آیا ذهن انسان تفاوت ماهوی ساختار عصبی و شناختی را میان فریبکاری بدخواهانه و دروغ‌های نرم و خیرخواهانه احساس می‌کند؟

در ادامه چند نکته را بررسی می‌کنیم:

دروغ گفتن حتی کوچک ذهن را درگیر می‌کند

از منظر عصب‌شناختی، بیان حقیقت همواره «حالت پیش‌فرض» مغز انسان است. هنگامی که واقعیتی رخ می‌دهد، حافظه رویدادی بدون نیاز به مصرف انرژی مازاد آن را بازیابی می‌کند. با این حال، حتی ساده‌ترین و بی‌ضررترین دروغ‌ها مستلزم فعال‌سازی شدید قشر پیش‌پیشانی مغز هستند؛ جایی که کارکرد‌های اجرایی نظیر بازداری پاسخ، کنترل توجه و حافظه فعال مستقر شده‌اند.

فرد دروغ‌گو برای بیان یک دروغ سفید باید دست به سه اقدام شناختی همزمان بزند: نخست، سرکوب واقعیت عینی؛ دوم، برساختن روایتی جایگزین و هم‌راستا با سلیقه مخاطب و سوم، رصد مداوم حالات چهره و کلامی طرف مقابل برای اطمینان از پذیرش آن روایت. این چندوظیفگی پنهان عصبی، مصرف گلوکز مغز را افزایش داده و در درازمدت پدیده‌ای موسوم به «فرسودگی شناختی» ایجاد می‌کند که فرد را در موقعیت‌های استرس‌زای زندگی، تحریک‌پذیر و کم‌طاقت می‌سازد.

برای دوست‌داشتنی ماندن خودمان را پنهان نکنیم

یکی از عمیق‌ترین آسیب‌های دروغ سفید متوجه ساختار هویت فرد است. نظریه‌پردازان مکتب انسان‌گرایی مانند کارل راجرز، سلامت روان را در گرو هم‌گرایی میان «خود واقعی» و ادراک بیرونی می‌دانند. کسی که عادت دارد برای حفظ پیوند‌های اجتماعی، ناراحتی‌ها، مخالفت‌ها و احساسات واقعی خود را در پوشش دروغ‌های سفید سانسور کند، تدریجاً با احساس بیگانگی از خود مواجه می‌شود.

این فرد در گذر زمان مرز شفاف میان ترجیحات، خواسته‌ها و ارزش‌های اصیل خود با نقاب اجتماعی‌اش را گم می‌کند. احساس کاذب «محبوب ماندن به قیمت قربانی‌کردن حقیقت»، به ناامنی روانی و احساس شکنندگی درونی دامن می‌زند، زیرا فرد ناخودآگاه درمی‌یابد دیگران نه خود واقعی او، بلکه تصویر تلطیف‌شده و نمایشی‌اش را دوست دارند.

عادت به دروغ‌های کوچک، حساسیت ما را کم می‌کند

پژوهش‌هایی در حیطه علوم اعصاب نشان داده است که مغز انسان نسبت به فریبکاری، سازگاری هیجانی پیدا می‌کند. آمیگدال، مرکز پردازش هیجان و اضطراب در مغز، در مواجهه با نخستین دروغ‌ها سیگنال‌های تنش‌زای قدرتمندی صادر می‌کند که به صورت احساس گناه یا عذاب وجدان نمود می‌یابد.

با این حال، تکرار زنجیره‌ای دروغ‌های به ظاهر بی‌اهمیت سبب غیرفعال‌سازی تدریجی این هشدار‌ها می‌شود. به بیان دیگر، مغز حساسیت اخلاقی و هیجانی خود را از دست می‌دهد و پدیده‌ای موسوم به «شیب لغزنده» رخ می‌دهد؛ جایی که دروغ‌های سفید، بستر و آستانه تحمل روانی را برای دروغ‌های بزرگ‌تر و گریز مداوم از مسئولیت‌پذیری مهیا می‌سازند.

دروغ برای حفظ رابطه، اما ازبین برنده اعتماد

انگیزه غالب از به‌کارگیری دروغ سفید، تحکیم یا حفظ آرامش در روابط بین‌فردی است؛ اما نتیجه این رفتار در بلندمدت، پارادوکسی ویرانگر است: نابودی همان پیوندی که قرار بود حفظ شود. صمیمیت عاطفی عمیق نیازمند شفافیت هیجانی و آسیب‌پذیری متقابل است. وقتی یکی از طرفین، به طور مداوم تعارضات را با دروغ‌های خنثی مخفی می‌کند، مانع از بازخوردگیری سازنده و حل واقعی تعارضات درون‌ارتباطی می‌شود.

افزون بر این، افراد به مرور زمان تناقضات رفتاری و کلامی ناخودآگاه را از طریق زبان بدن و نشانه‌های خرد درک می‌کنند. این دوگانگی حس شهودی ناامنی، بی‌اعتمادی مبهم و احساس تنهایی در حضور جمع را در شریک عاطفی یا همکار برمی‌انگیزد.

صداقت به معنای بی‌رحمی نیست

باید هوشیار بود که نقد دروغ‌های سفید، به معنای ترویج پرخاشگری کلامی یا صراحت بی‌رحمانه نیست. روان‌شناسی سلامت میان «حقیقت‌گویی توأم با شفقت» و «پرهیز از حقیقت ناشی از اضطراب اجتماعی» مرزی قاطع قائل است.

منبع: روزنامه خراسان