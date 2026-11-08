باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حمیدرضا زارعی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان در تشریح این خبر اظهار کرد: این شهدای والامقام در عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۲، کربلای ۴ و ۵ و عملیات عاشورا در مناطق عملیاتی شرق دجله، فکه، شلمچه، مهران و زبیدات تفحص شده‌اند.

وی افزود: پیکر ۱۷ شهید گلگون‌کفن دفاع مقدس برای مراسم تشییع و تدفین وارد هرمزگان شده که پیکر یکی از این شهدا هم‌اکنون در حاجی‌آباد در حال تشییع است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تشییع سراسری این شهدا بیان کرد: پیکر شهدای گمنام با حضور گسترده مردم، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۸:۳۰ صبح در میدان امام خمینی (ره) بندرعباس تشییع خواهد شد.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: پیکرهای مطهر این شهدای سرافراز پس از مراسم تشییع استانی، در شهرهای بندرعباس، میناب، رودان، بندرخمیر، قشم، جاسک، سیریک، حاجی‌آباد، بشاگرد و کیش به خاک سپرده می‌شوند.

منبع :صداو سیما