علیرضا یوسفی با ثبت وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی و شکستن رکورد جهان، طلای دوضرب و مدال نقره مجموع را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا یوسفی در رقابت‌های وزنه‌برداری با درخشش در حرکت دوضرب، ضمن شکستن رکورد جهان با مهار وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی، مدال طلای این حرکت و نقره مجموع را از آن خود کرد. یوسفی در حرکت یک‌ضرب، ابتدا وزنه ۱۸۶ کیلوگرمی را مهار کرد و در تلاش دوم و سوم نیز وزنه‌های ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد تا در این بخش در جایگاه چهارم قرار بگیرد.

نماینده ایران در حرکت دوضرب نیز وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش دوم برای مهار وزنه ۲۵۸ کیلوگرمی ناکام ماند. او در ادامه با مهار وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی، رکورد جهان را شکست و مدال طلای دوضرب را به دست آورد تا در مجموع نیز صاحب مدال نقره شود.

جزئیات عملکرد علیرضا یوسفی:

- یک‌ضرب:

حرکت اول: ۱۸۶ کیلوگرم

حرکت دوم: ۱۹۱ کیلوگرم

حرکت سوم: ۱۹۵ کیلوگرم

رتبه: چهارم

- دوضرب:

حرکت اول: ۲۵۳ کیلوگرم

حرکت دوم: ۲۵۸ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت سوم: ۲۶۳ کیلوگرم