رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: رایگان شدن مترو و اتوبوس تأثیری در افزایش استفاده مردم از این وسایل نقلیه نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران امروز یکشنبه در حاشیه جلسه ۴۴۵ صحن علنی شورای شهر در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تصور می‌شد با رایگان کردن مترو و اتوبوس، استفاده مردم از این وسایل افزایش یابد، اما تجربه نشان داد صرف رایگان شدن خدمات، به‌تنهایی موجب استقبال بیشتر مردم نمی‌شود.

به گفته وی، توسعه حمل‌ونقل عمومی نیازمند تأمین واگن و اتوبوس کافی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره سهم ۷۰ درصدی خودرو‌های شخصی و ۳۰ درصدی حمل‌ونقل عمومی در سفر‌های شهری گفت: متأسفانه استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در تهران هنوز آن‌گونه که باید گسترش نیافته است.

چمران افزود: کاهش فاصله زمانی حرکت قطارها، تأمین واگن‌های مورد نیاز، بهبود شرایط ایستگاه‌ها و رفع مزاحمت‌های موجود از جمله اقداماتی است که می‌تواند مردم را به استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی ترغیب کند.

چمران با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی نیز گفت: وقتی اتوبوس به تعداد کافی و با کیفیت مناسب در اختیار مردم باشد، شهروندان از آن استفاده می‌کنند، اما کمبود اتوبوس و معطلی در ایستگاه‌ها موجب می‌شود افراد به استفاده از خودروی شخصی روی بیاورند.

وی ابراز امیدواری کرد سهم حمل‌ونقل عمومی در سفر‌های شهری افزایش یابد و سهم خودرو‌های شخصی به حدود ۴۰ درصد یا کمتر کاهش پیدا کند.

مجوز تاکسی‌های اینترنتی از کجاست؟

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: وقتی به شهرداری و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک گفته می‌شود که نباید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت داشته باشند و هر خودرویی از هر شهری با هر شرایطی می‌تواند وارد تهران شود و فعالیت کند، نتیجه آن بروز مشکلاتی برای شهروندان است.

چمران افزود: مشخص نیست مجوز‌های فعالیت این خودرو‌ها چگونه صادر شده است و شهروندان نیز در بسیاری از موارد شناختی از راننده و خودرویی که سوار آن می‌شوند ندارند. نظارت بر این حوزه ضروری است.

نظارت بر ساخت و ساز‌ها بر عهده شهرداری نیست

چمران در پاسخ به پرسشی درباره تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمان و واگذاری انتخاب ناظر به مالکان گفت: نظارت بر ساخت‌وساز‌ها موضوعی قدیمی است و در دوره‌های مختلف درباره شیوه اجرای آن تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی افزود: در گذشته نظارت بر ساختمان‌ها برعهده شهرداری بود، اما اکنون این مسئولیت مطابق قانون از طریق مهندسان ناظر و زیر نظر سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تغییر شیوه انتخاب مهندسان ناظر اظهار کرد: پیش از این سامانه به‌صورت نوبتی مهندس ناظر را انتخاب و به مالک معرفی می‌کرد و مالک ملزم به همکاری با همان مهندس بود. این شیوه به‌ویژه برای مهندسان جوان که ارتباطات و آشنایی کمتری داشتند، مناسب‌تر بود.

چمران ادامه داد: اکنون انتخاب مهندس ناظر برعهده مالک گذاشته شده است و پیشنهاد من این است که سامانه انتخاب ناظر نیز همچنان فعال باشد تا مالکان در صورت نداشتن شناخت کافی از مهندسان بتوانند از این امکان استفاده کنند و هر دو شیوه انتخاب ناظر برقرار باشد.

آمادگی شهرداری برای بارندگی‌ها

چمران در پاسخ به پرسشی درباره آب‌گرفتگی معابر تهران با وجود پیش‌بینی بارندگی از چند روز قبل گفت: نیرو‌های امدادی و خدمات شهری از یک هفته قبل در آماده‌باش بودند و من نیز با بیشتر شهرداران مناطق تماس گرفتم و همه از آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات خود خبر دادند.

وی افزود: اگر در نقطه‌ای آب‌گرفتگی یا مشکلی ایجاد شده، موضوع مقطعی بوده و نیرو‌های مربوطه بلافاصله برای رفع آن اقدام کرده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره موانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری اظهار کرد: مانع اصلی این است که هنوز قانون مربوط به این موضوع در مجلس تصویب نشده است و تا زمانی که قانون تصویب و ابلاغ نشود، امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی با اشاره به سابقه پیگیری این موضوع گفت: این مسئله مربوط به امروز نیست و از دوره‌های گذشته در دولت و مجلس پیگیری شده است. در دوره‌ای نیز کمیسیون شورا‌ها در دولت تشکیل شد و جلساتی در این زمینه برگزار کرد، اما به نتیجه نرسیدیم.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها اظهار کرد: هدف این است که مدیریت شهری یکپارچه یا هماهنگ شکل بگیرد، بدون اینکه شهرداری بی‌دلیل بزرگ‌تر شود. شهرداری تهران اکنون از چند وزارتخانه مهم‌تر و گسترده‌تر است و باید ساختاری داشته باشد که بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.

انتقال انبار‌های نفت تهران نیازمند راهکار اجرایی است

چمران در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات یکی از معاونان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر دشواری جابه‌جایی انبار‌های نفت گفت: اینکه گفته شود جابه‌جایی این انبار‌ها در حد حرف است، از این جهت درست است که تاکنون اجرایی نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت تأمین سریع سوخت در داخل شهر اظهار کرد: مسئله این است که انبار‌های مورد نیاز برای تأمین سوخت تهران باید به‌گونه‌ای جانمایی شوند که دسترسی سریع به سوخت امکان‌پذیر باشد و انتقال آنها به فاصله‌ای بسیار دور از شهر نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند.

چمران ادامه داد: پیشنهادی در این زمینه دارم که نمی‌خواهم فعلاً آن را مطرح کنم و لازم است ابتدا با مسئولان مربوطه درباره آن گفت‌و‌گو کنیم.

وی با اشاره به پیامد‌های حادثه انبار نفت برای محیط زیست تهران گفت: در جریان این حادثه هفت رشته قنات و چشمه تهران به مواد نفتی آلوده شدند و نیرو‌های مربوطه در حال جداسازی مواد نفتی هستند.

چمران با اشاره به پیشنهاد خود برای تأمین سوخت شهر گفت: پیشنهاد من این است که به‌جای اتکا به یک انبار نفت، در نقاط مختلف انبار‌های کوچک و کاملاً ایمن ایجاد شود تا در مواقع نیاز بتوان سریع از آنها استفاده کرد. در این صورت تانکر‌ها مجبور نیستند برای تأمین سوخت به یک نقطه دور بروند و دوباره به داخل شهر بازگردند؛ موضوعی که هم زمان‌بر است و هم خطراتی به همراه دارد.

ساماندهی موتورسواران نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست

چمران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش استفاده از موتورسیکلت و ضرورت ساماندهی موتورسواران گفت: ما نیز از وضعیت موجود رضایت نداریم. متأسفانه بیشترین آسیب ناشی از حوادث رانندگی با موتورسیکلت متوجه خود موتورسواران است و بسیاری از آنها از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی به موضوع موتورسیکلت‌ها در طرح جامع ترافیک اظهار کرد: در طرح جامع ترافیک که تهیه شده بود، موضوع موتورسواران مورد توجه قرار نگرفته بود و نخستین ایرادی که به طرح وارد شد همین مسئله بود.

چمران ادامه داد: شهرداری تاکنون طرح اصلاح‌شده را به شورا ارائه نکرده و هنوز از وضعیت آن اطلاعی نداریم. تأکید کرده‌ام تا زمانی که طرح جامع ترافیک ارائه و تصویب نشود، هیچ موضوعی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک را تصویب نکنیم.

وی با بیان اینکه از زمان تهیه طرح حدود یک سال گذشته است، گفت: این طرح باید به‌روز شود و متناسب با شرایط امروز شهر تهیه و ارائه شود. لازم است برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها نیز برنامه مشخصی در نظر گرفته شود و همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کنند.

وی تأکید کرد: شهرداری و شورای شهر نیز آمادگی دارند در این زمینه همکاری و پیگیری لازم را انجام دهند.

چمران درباره زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها هم گفت: هرکس مطمئن نیست چیزی نگوید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها گفت: هنوز موضوع مشخص نیست و خواهش من این است که هرکس از زمان برگزاری انتخابات اطمینان ندارد، اظهارنظر نکند و اجازه دهد شورا‌ها کار خود را انجام دهند.

وی افزود: هر زمان دوره شورا‌ها به پایان برسد، خداحافظی می‌کنیم و به دنبال کار خود می‌رویم.

منبع: ایرنا