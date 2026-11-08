باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد آله‌داد، مدیرعامل توانیر، در نشست خبری با اشاره به احتمال اعمال محدودیت در تولید برق به دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها اظهار کرد: پیش از جنگ نیز با محدودیت سوخت مواجه بودیم و در فصل زمستان، به دلیل بالا بودن مصرف خانگی، گاز کافی به نیروگاه‌ها نمی‌رسید.

وی افزود: در زمستان سال گذشته نیز با چالش‌هایی مواجه بودیم و تأمین برق نیروگاه‌ها به ذخایر سوخت مایع وابسته است. اگر بتوانیم سوخت مایع مورد نیاز را در مخازن نیروگاه‌ها ذخیره کنیم، شرایط بهتر خواهد شد؛ اما امسال به دلیل جنگ، ناترازی و محدودیت سوخت تشدید شده است.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت در کاهش مشکلات مؤثر است، گفت: در دولت و وزارت نیرو جلسات مختلفی برای مدیریت این شرایط برگزار می‌شود و بخش عمده‌ای از حل مشکل نیز به همراهی مردم بستگی دارد.

آله‌داد ادامه داد: هر مترمکعب گاز و هر لیتر گازوئیل حدود ۴ کیلووات ساعت برق تولید می‌کند؛ بنابراین هر جا بتوانیم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، به پایداری و تاب‌آوری شبکه برق کمک کرده‌ایم. رسانه‌ها نیز با دعوت از مردم به ادامه همراهی و همدلی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشند. در صورت کاهش مصرف، مشکلات کمتر خواهد شد، اما اگر مصرف کاهش پیدا نکند، طبیعتاً با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل توانیر در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و مدیریت تلفات انرژی اظهار کرد: سوداگری انرژی و استفاده از انرژی بدون پرداخت هزینه و بدون کنترل، هم در حوزه برق و هم در حوزه گاز وجود دارد. در بخش سوخت نیز قاچاق بنزین و گازوئیل به دلیل ارزان بودن این فرآورده‌ها مطرح است.

وی افزود: در هفت ماه گذشته، پروژه‌ای با عنوان «مهتاب» برای مدیریت هوشمند تلفات انرژی تعریف و اجرا شد که طی آن بیش از ۶ میلیارد کیلووات ساعت انرژی احیا شد و با مصارف بدون کنتور برخورد قانونی صورت گرفت.

آله‌داد با اشاره به شناسایی و جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز گفت: حدود ۴۰۰ هزار کنتور معیوب شناسایی شد و ۴۵۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق نیز جمع‌آوری شده است که عمده این موارد مربوط به باغ‌ویلاها و سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها و روستاها بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۷ هزار دستگاه استخراج رمزارز جمع‌آوری شده و با افرادی که در کسب‌وکارها یا مصارف پرمصرف، تجهیزات کنترلی را دستکاری می‌کردند نیز برخورد شده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به نقش سامانه ۳۶۱ در شناسایی تخلفات گفت: این سامانه کمک بسیار خوبی به ما کرده است. مردم علاوه بر رعایت مصرف برق، موارد استفاده غیرمجاز از برق را در اطراف محل کار و زندگی خود گزارش می‌کنند و در این زمینه اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده است.

آله‌داد افزود: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شده و در مجموع، طی هفت ماه گذشته کاهش قابل توجهی در تلفات غیر فنی داشته‌ایم. این اقدامات همچنان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم با کاهش دستکاری‌ها و مصارف غیرمجاز، میزان تلفات شبکه را کاهش دهیم.

مدیرعامل توانیر در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق و برنامه دولت برای واقعی‌سازی قیمت‌ها اظهار کرد: اقتصاد برق ریشه بخش مهمی از ناترازی‌ها و مشکلات امروز کشور در حوزه برق و انرژی است.

وی افزود: قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، بدون احتساب سوخت، برای امسال حدود هزار و ۹۰۰ تومان است، در حالی که به‌طور متوسط از مشترکان حدود ۹۰۰ تومان دریافت می‌کنیم؛ بنابراین به ازای هر کیلووات ساعت برق تحویلی، حدود هزار تومان اختلاف وجود دارد.

آله‌داد با بیان اینکه این اختلاف موجب ایجاد بدهی در صنعت برق شده است، گفت: بخشی از بدهی‌ها مربوط به صنایع، سازندگان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات برق است و بخش دیگر نیز به تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌های خصوصی مربوط می‌شود که باید هزینه برق تولیدی آنها پرداخت شود.

وی تأکید کرد: به دنبال جبران این اختلاف هستیم، اما جامعه ظرفیت آن را ندارد که این فاصله قیمتی به‌صورت یکباره کاهش پیدا کند؛ بنابراین این روند باید به‌تدریج و با حفظ حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار انجام شود.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: اولویت ما مشترکان پرمصرف و بد‌مصرف در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری هستند. همچنین از کنتورهای هوشمند استفاده می‌کنیم تا مصرف مشترکان کنترل شود و در صورت افزایش مصرف، ابتدا اخطار داده شود و در صورت تکرار، محدودیت‌هایی اعمال شود.

وی با اشاره به مطالبات وصول‌نشده صنعت برق گفت: در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مشترکان برق مطالبه داریم که بخشی از آن مربوط به دو سال گذشته و بخشی نیز مربوط به مطالبات قدیمی‌تر است.

آله‌داد افزود: حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به صنایع است. تأکید کرده‌ام هر میزان از مطالبات صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و سایر صنایع وصول شود، برای پرداخت بدهی به صنایع تأمین‌کننده و سازنده تجهیزات برق اختصاص پیدا کند.

مدیرعامل توانیر در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اقدامات برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها اظهار کرد: با همکاری نهادهای مختلف، نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول، اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.

وی گفت: بار استخراج رمزارز در کشور حدود ۲ هزار مگاوات برآورد می‌شود که از این میزان، بخشی شناسایی و جمع‌آوری شده است. تاکنون ۱۷ هزار دستگاه استخراج رمزارز نیز کشف و جمع‌آوری شده است.

آله‌داد با بیان اینکه شناسایی محل فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز تنها بخشی از فرآیند مقابله با این تخلف است، افزود: برای نمونه، ممکن است در یک مجموعه، با استفاده از تجهیزات داده‌کاوی و کنترل ورودی، به وجود دستگاه‌های استخراج رمزارز مشکوک شویم، اما پیدا کردن دستگاه‌ها در داخل آن مجموعه کار ساده‌ای نیست.

وی ادامه داد: برای ورود و بازرسی برخی اماکن، باید با اذن مرجع قضایی و همراهی نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی اقدام شود. دستگاه‌های استخراج رمزارز گاهی ابعاد کوچکی دارند و ممکن است در مکان‌هایی مانند زیر سرامیک و موزاییک پنهان شده باشند؛ بنابراین پیدا کردن آنها زمان‌بر است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به دشواری‌های بازرسی اماکن مختلف گفت: این دستگاه‌ها ممکن است در منازل، انبار تجهیزات، انبار مواد اولیه، انبار ضایعات، فضاهای اداری و صنعتی و مکان‌های مختلف پنهان شده باشند. از این جهت، شناسایی و کشف آنها فرآیندی زمان‌بر است.

آله‌داد تأکید کرد: گزارش‌های مردمی و همکاری نهادهای مختلف، نقش مهمی در افزایش کشفیات داشته و وضعیت مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را بهبود بخشیده است.

وی در پایان با اشاره به تغییر روش برخی استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز گفت: اخیراً مشاهده می‌کنیم برخی از مراکزی که شناسایی شده‌اند، به دلیل کنترل هوشمند مصرف برق و نگرانی از شناسایی، به استفاده از ژنراتورهای گازسوز روی آورده‌اند؛ به این معنا که به جای دریافت برق از شبکه عمومی، از گاز برای تولید برق مورد نیاز خود استفاده می‌کنند.