باشگاه خبرنگاران جوان - همه اعضای خانواده پس از تحمل یک روز پرفشار کاری یا تحصیلی، نیازمند استراحت و بازپروری ذهنی هستند. با این حال، تماشای بی‌وقفه و بدهنگام ویدئو‌های کوتاه (ریلز) و گشت‌وگذار‌های بی‌نهایت در پلتفرم‌ها، به جای استراحت، نوعی بمباران شدید اطلاعاتی و دوپامینی برای مغز ایجاد می‌کند.

این رویه سبک زندگی که ظاهری شبیه به سرگرمی دارد، در حقیقت بخشی از یک مهندسی شناختی خاموش است تا با ایجاد خستگی مزمن و اضافه‌بار ذهنی، توان تحلیل انتقادی، اراده و قدرت تصمیم‌گیری را در مخاطب فلج کند.

فرسایش بیوشیمیایی در بازجویی‌های نیمه‌شب

برای ریشه‌یابی این فرسایش خاموش ذهنی، باز هم باید به رفتارشناسی اردوگاه‌های جنگی گذشته رجوع کنیم. در آن زندان‌ها، افسران برای درهم‌شکستن سربازان اسیر، نیازی به ابزار‌های فیزیکی زمخت نداشتند.

آنها از تکنیک‌هایی با شدت کم ولی مداوم بهره می‌بردند؛ یکی از این روش‌ها «محرومیت نسبی و مزمن از خواب» با برگزاری جلسات بازجویی در نیمه‌شب، همراه با فقر تغذیه بود. این سبکِ مداوم از بیدارخوابی‌ها باعث می‌شد تا کورتکس پیش‌پیشانی مغز که مرکز تفکر تحلیلی و مقاومت منطقی است، به‌طور کامل از کار بیفتد. سربازِ خسته، خواب‌آلود و فرسوده، دیگر توان استدلال و ایستادگی در برابر حرف‌های بازجو را نداشت و هر دروغ یا ایدئولوژی باطلی را بدون پردازش می‌پذیرفت.

تسخیر ذهن‌های خسته در اردوگاه‌های مجازی

الگوریتم‌های مدرن دقیقاً بر همین پایه عمل می‌کنند و تمرکز اصلی آنها اختلال در چرخه خواب طبیعی و فرسایش فیزیکی در مقیاس پایین است. وقتی ذهن مخاطب در ساعات نیمه‌شب از اطلاعات بی‌ارزش اشباع شود و خواب کافی را از دست بدهد، قدرت تفکر انتقادی‌اش نابود می‌شود. در این حالتِ فرسودگی، او هر شایعه، دروغ سیاسی یا محتوای ضدخانواده را بدون تحلیل منطقی باور کرده و هضم می‌کند.

این اختلال مستمر، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب با درایت هشدار می‌دهند، مسیری است تا نخبگان و جوانان ما درگیر و سرگردان بمانند، توان تهذیب نفس را از دست بدهند و به‌آرامی به «پیچ و مهرۀ ماشین غارت و سرمایه‌سالاری غرب» تبدیل شوند. دشمن می‌داند که مغز خسته و خواب‌آلود، هرگز شجاعت لازم برای تحول و پیشرفت را نخواهد داشت.

برقراری حکومت نظامی بر وسایل دیجیتال

برای توقف این سرقتِ شبانه انرژی، ما نیازمند تعیین خطوط قرمز در خانه هستیم. اولین مهارت برای حفظ توان شناختی خانواده، ایجاد محدوده بدون صفحه نمایش در زمان و مکانِ خواب است. خارج کردن شارژر‌ها و گوشی‌های هوشمند از اتاق خواب و جایگزین کردن آنها با یک کتاب یا سکوت آرام‌بخش، فرصتی است تا مغز فرآیند ترمیم خود را طی کند و از تیررس بمباران دوپامینی استعمار رسانه‌ای دور بماند.

احیای تمرکز برای شجاعت علمی

پادزهر قطعی این شکنجه پنهان، بازپس‌گیری «تمرکز» است. انسان توانمند، کسی است که روی زمان و ذهنش مالکیت داشته باشد. رهبر معظم انقلاب به‌صراحت نقشه راه فردا را «شجاعت علمی برای ابداع و خلق و ابتکار» و «تمرکز بر حقایق کشف‌نشده» معرفی می‌کنند. رسیدن به این مرزشکنی در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی، هرگز از یک ذهن درهم‌ریخته و معتاد به گوشی در ساعات نیمه‌شب برنمی‌آید؛ بلکه نیازمند روحی بانشاط و استعدادی در خدمت پیشرفت است.

زمانی که اراده کنیم چرخه بیداری‌های مسموم مجازی را قطع کنیم و خواب آرام و سلامت اعصابمان را در اولویت قرار دهیم، سلاحِ خستگیِ تحمیلی رسانه‌ها کاملاً بی‌اثر می‌شود. ذهن شفاف و بیدار جوان و خانواده ایرانی، قلعه‌ای تسخیرناپذیر است که با تکیه بر اصالت و آگاهی، به سمت ساختن آینده روشن گام برمی‌دارد.

منبع: فارس