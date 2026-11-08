باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدانور رشیدی، شهردار سنندج، در نشست شورای اداری شهرداری با تأکید بر ضرورت آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل سرما، پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، مدیریت بارش برف و مقابله با حوادث احتمالی جوی در اولویت برنامه‌های شهرداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی افزود: تمامی کمبودها و نواقص احتمالی باید پیش از وقوع شرایط بحرانی شناسایی و برطرف شود و نباید رفع مشکلات به زمان بروز حوادث موکول شود.

رشیدی با بیان اینکه شرایط جوی همواره قابل پیش‌بینی قطعی نیست، تصریح کرد: شهرداری باید برای مواجهه با سناریوهای مختلف آب‌وهوایی، از جمله پیامدهای احتمالی پدیده‌هایی مانند ال‌نینو، آمادگی لازم را داشته باشد.

اصلاح ۵۶ نقطه آسیب‌پذیر در سنندج

شهردار سنندج از شناسایی و اصلاح ۵۶ نقطه آسیب‌پذیر در سطح شهر خبر داد و گفت: در راستای کاهش آب‌گرفتگی معابر، اقداماتی از جمله اصلاح شبکه و لوله‌گذاری در این نقاط انجام شده است.

وی نظارت مستمر بر وضعیت انهار، جداول، دریچه‌ها و پل‌ها را ضروری دانست و بر شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی و رفع مشکلات زیرساختی از سوی شهرداران مناطق تأکید کرد.

۲۲ پایگاه برف‌روبی در سطح شهر آماده فعالیت می‌شوند

رشیدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی ۲۲ پایگاه برف‌روبی در سنندج اظهار کرد: محل استقرار نیروها و تجهیزات باید مشخص شود و برای انجام مأموریت‌های زمستانی برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

وی همچنین بر پیش‌بینی چند ایستگاه عملیاتی در نایسر تأکید کرد و افزود: اقدامات آماده‌سازی باید حداکثر ظرف دو هفته تکمیل شود و اول آذرماه زمان آغاز مرحله اجرایی این برنامه خواهد بود.

آماده‌باش ماشین‌آلات و تأمین تجهیزات زمستانی

شهردار سنندج آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات زمستانی را از الزامات مدیریت بارش برف عنوان کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های ملکی، استیجاری و پیمانکاری باید از نظر فنی بررسی و سرویس شوند و رانندگان مورد نیاز برای فعالیت در دو شیفت کاری نیز تأمین باشند.

رشیدی تأمین به‌موقع ماسه، نمک، گونی و کیسه را ضروری دانست و خواستار نظارت مستمر بر عملکرد تجهیزات و جلوگیری از خروج غیرموجه ماشین‌آلات از چرخه عملیات شد.

وی همچنین بر آمادگی برای همکاری و کمک‌رسانی به فرمانداری و اداره راهداری در صورت نیاز تأکید کرد.

مدارس و مراکز خدماتی در اولویت خدمات زمستانی

رشیدی با اشاره به ضرورت تسهیل تردد شهروندان در روزهای برفی گفت: امکاناتی از جمله کیسه‌های ماسه و نمک باید در مراکز ضروری و پرتردد مانند مدارس، نانوایی‌ها، داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها توزیع شود.

وی همچنین خواستار بررسی و آماده‌سازی تجهیزات سازمان آتش‌نشانی، پمپ‌های کف‌کش و امکانات تخلیه آب شد و تأکید کرد گزارش مکتوب و تصویری از وضعیت ایستگاه‌های آتش‌نشانی ظرف دو هفته ارائه شود.

شهردار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی سگ‌های بلاصاحب از طریق زنده‌گیری و انتقال به مراکز نگهداری، نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور و تهیه بانک اطلاعاتی تجهیزات و امکانات خدمات شهری را از دیگر برنامه‌های مورد تأکید دانست.

رشیدی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ارائه گزارش‌های مستند تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در تأمین تجهیزات، آماده‌سازی ماشین‌آلات و اجرای برنامه‌های زمستانی پذیرفته نیست و با مدیران متخلف برخورد اداری خواهد شد.