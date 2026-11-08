سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت: هر قدرتی در برابر صخره مستحکم و اراده الهی ایران اسلامی صف آرایی کند، سرانجامی جز سقوط و اضمحلال در افکار عمومی جهان نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در گفت‌وگویی درباره تحولات سیاسی و انتخاباتی آمریکا گفت: تحولات سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده آمریکا و شکست‌های پی در پی دولت ترامپ و هم حزبی‌های او در عرصه‌های مختلف، بیش از آنکه معلول نوسانات سطحی سیاست داخلی این کشور باشد، بازتابی از یک واقعیت بزرگ‌تر و غیرقابل انکار است؛ یعنی شکست در برابر اراده ایران مقتدر.

وی افزود: شکست دکترین تجاوز، ترور و فشار حداکثری و راهبرد‌های بی خاصیت نظامی واشنگتن در برابر اقتدار بازدارنده، شکننده و اراده آهنین رهبری، ملت و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که امروز بر هیچ تحلیلگر منصفی پوشیده نیست.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ادامه داد: سیاست‌های خصمانه سران آمریکا علیه ایران، ناکامی‌های پی در پی در جهان و به ویژه در منطقه غرب آسیا، فروریختن هیمنه پوشالی ناوگان و تجهیزات نظامی آمریکای متجاوز و به بن بست رسیدن تهدیدات آن کشور، پایه‌های قدرت توخالی کاخ سفید را به لرزه درآورده است.

وی یادآور شد: ترامپ و همفکران بی‌خرد، تندرو و تروریست او برای نابودی ایران سربلند و متمدن وارد میدان شده بودند، اما در چرخشی معکوس، خود قربانی فرسایش راهبردی، بحران‌های عمیق داخلی و شکست‌های تحمیل شده از سوی نیرو‌های مسلح سرافراز ایران و محور مقاومت شدند.

سردار شکارچی گفت: این شکست راهبردی سند زنده‌ای بر این حقیقت است که معادلات قدرت جهان هرگز به سود سلطه گران رقم نمی‌خورد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تاکید کرد: هر قدرتی در برابر صخره مستحکم و استوار و اراده الهی و پولادین ایران اسلامی صف آرایی کند، سرانجامی جز سقوط و اضمحلال در افکار عمومی جهان نخواهد داشت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نیروهای مسلح ، سردار شکارچی
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