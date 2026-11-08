خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد برج آرامکو در منطقه مالی ملک عبدالله ریاض در حمله یمن آسیب دیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از سه شاهد عینی گزارش داد برج آرامکو در منطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) در شهر ریاض در جریان حمله انصارالله یمن به پایتخت عربستان آسیب دیده است.
یکی از شاهدان به خبرگزاری فرانسه گفته است که برج آرامکو در این منطقه هدف قرار گرفته است.
پیشتر ائتلاف عربستان مدعی شده بود چندین موشک کروز شلیکشده از سوی انصارالله به سمت ریاض را رهگیری کرده است.
انصارالله یمن نیز روز شنبه اعلام کرده بود زیرساختهای نفتی عربستان از جمله تأسیسات آرامکو در بقیق و پالایشگاه رأس تنوره را هدف قرار داده است.