باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اردشیر مذکوری، مدیر شبکه برق، در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وابستگی بالای صنعت برق کشور به سوخت‌های فسیلی گفت: حدود ۹۰ درصد ظرفیت تولید برق کشور در تابستان از طریق نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده به سایر نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه‌های اتمی و دیگر منابع اختصاص دارد؛ بنابراین وابستگی ما به سوخت‌های فسیلی در حوزه تأمین برق بسیار بالاست.

او با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تأمین انرژی در زمستان امسال اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که امسال نسبت به سال گذشته در زمستان با آن مواجه هستیم، موضوع آسیب‌دیدگی حوزه سوخت کشور در پی جنگ است. البته در سال‌های گذشته نیز با ناترازی در حوزه سوخت مواجه بودیم، اما امسال این مسئله به‌عنوان یک چالش جدید مطرح شده است.

مذکوری ادامه داد: مجموعه دستگاه‌های متولی این موضوع با مدیریت یکپارچه در حوزه انرژی در حال برنامه‌ریزی هستند و برنامه‌های عملیاتی تدوین شده است تا بتوانیم با کمترین چالش، زمستان پیش‌رو را پشت سر بگذاریم.

مدیر شبکه برق با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی همه مجموعه‌ها برای عبور از شرایط پیش‌رو تصریح کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز تأکید می‌کند، شرایط کشور، شرایط جنگی است و برای ارتقای تاب‌آوری در این حوزه به همدلی تمام مجموعه‌ها نیاز داریم.

وی افزود: لازم می‌دانم از مردم عزیز کشورمان نیز تشکر ویژه‌ای داشته باشم؛ چراکه همواره همراهی، همدلی و درک صحیحی از این موضوعات داشته‌اند. امیدواریم بتوانیم با کمترین چالش از زمستان پیش‌رو عبور کنیم.

مذکوری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین برق و سوخت زمستانی گفت: برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته و هماهنگی‌های روزانه با مجموعه شرکت ملی گاز برقرار است. همکاران ما به‌صورت روزانه در تلاش هستند تا بتوانیم بدون مشکل یا با کمترین مشکل از زمستان عبور کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های صنعت برق برای ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات مختلف بیان کرد: ارتقای تاب‌آوری و امنیت، چه در حوزه حوادث جمعی، حوادث طبیعی و چه در زمینه محدودیت‌های فنی، از اولویت‌های ماست و همواره تلاش کرده‌ایم این آمادگی را ارتقاء دهیم. در حوزه سایبری نیز بخشی از برنامه‌ریزی‌های ما به همین موضوع اختصاص دارد و مطابق اسناد بالادستی، برای طراحی و پیش‌بینی اقدامات لازم در تمام زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

مدیر شبکه برق با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های برق در جریان جنگ گفت: همان‌طور که همه اطلاع دارند، در هر کوچه و محله‌ای تیر‌های برق وجود دارد و هر نقطه‌ای که آسیب می‌دید، بخشی از شبکه برق ما نیز در حوزه توزیع یا شبکه انتقال دچار آسیب می‌شد.

وی ادامه داد: با افتخار باید بگویم اتفاقی که در مجموعه صنعت برق رقم خورد، چیزی جز میهن‌پرستی و ایران‌دوستی نبود. همکاران ما در شرایطی که زیر بمباران و حملات موشکی قرار داشتند، با کلاه ایمنی در میدان حاضر شدند و برای حفظ پایداری شبکه تلاش کردند. این موضوع از افتخارات کشور و صنعت برق است و من به‌عنوان مدیر این مجموعه افتخار می‌کنم که در کنار چنین نیرو‌هایی فعالیت می‌کنم.

مذکوری با اشاره به عملکرد صنعت برق در زمان حملات و آسیب‌های واردشده به شبکه اظهار کرد: یکی از افتخارات صنعت برق این بود که در کمتر از ۵۳ دقیقه، اجازه ندادیم چراغ هیچ خانه‌ای خاموش بماند. هدف ما این بود که با روشن نگه داشتن چراغ خانه‌های مردم، به ارتقای امنیت روانی جامعه نیز کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در جریان این حوادث حدود ۲ هزار نقطه از شبکه برق آسیب دید، گفت: با وجود تمام صدماتی که در بخش توزیع و انتقال برق به وجود آمد، خط قرمز ما پایداری شبکه کشور بود و با تکیه بر نیرو‌های متخصص، مسئولیت‌پذیر و میهن‌پرست صنعت برق توانستیم شبکه را حفظ کنیم.

مدیر شبکه برق در پایان تأکید کرد: با تلاش مجموعه صنعت برق اجازه ندادیم آسیب‌های واردشده به شبکه، به خاموشی‌های طولانی‌مدت در خانه‌های مردم منجر شود و توانستیم پایداری شبکه برق کشور را در آن شرایط حفظ کنیم.