باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در نشست با مدیر و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، ضمن قدردانی از تلاش‌های این مجموعه، بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و پیگیری مطالبات آنان تأکید کرد.

وی با قدردانی از خدمات کارکنان بنیاد شهید در مرکز استان و شهرستان‌ها اظهار داشت: خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران مسئولیتی مقدس و ارزشمند است و انجام این مسئولیت علاوه بر وظایف اداری، به برخورد صمیمانه، دلسوزانه و همراه با اخلاق نیکو نیاز دارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به آموزه‌های دینی درباره خوش‌رویی و خوش‌رفتاری با مردم افزود: حسن خلق و برخورد محبت‌آمیز با مراجعان می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد، آرامش و ارتباط مؤثر میان مسئولان و مردم باشد.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی چهار اصل توجه، تکریم، گره‌گشایی و صبر و سعه‌صدر را از مهم‌ترین مؤلفه‌های خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران برشمرد و گفت: نخستین گام در این مسیر، توجه مستمر به این خانواده‌ها و فراموش نکردن آنان است؛ گاهی یک تماس تلفنی، احوال‌پرسی و پیگیری ساده می‌تواند تأثیر زیادی در روحیه و احساس ارزشمندی آنان داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان نباید صرفاً جنبه اداری و تشریفاتی داشته باشد، تصریح کرد: این دیدارها باید با محبت، دلسوزی و شناخت شرایط زندگی خانواده‌ها همراه باشد؛ چراکه بسیاری از آنان علاوه بر نیازهای مادی، به همدلی و احساس همراهی مسئولان نیاز دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به دیدار اخیر خود با دو تن از جانبازان جنگ رمضان در مالوجه و سریش‌آباد خاطرنشان کرد: جانبازان و خانواده‌های آنان ممکن است با مشکلات جسمی، درمانی، معیشتی، خانوادگی و اداری مواجه باشند و مسئولان باید با درک شرایط این عزیزان برای کاهش دغدغه‌های آنان تلاش کنند.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی گره‌گشایی از مشکلات را سومین اصل خدمت‌رسانی دانست و افزود: حتی اگر برخی مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران مستقیماً در حوزه مسئولیت بنیاد شهید نباشد، نباید از پیگیری آن‌ها غفلت کرد؛ چراکه گاهی یک تماس، مکاتبه یا هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه حل مشکل را فراهم کند.

وی صبر و سعه‌صدر را چهارمین اصل مهم در برخورد با خانواده‌های ایثارگران عنوان کرد و گفت: خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، ممکن است به دلیل اندوه، مشکلات معیشتی و فشارهای روحی گلایه‌هایی داشته باشند؛ بنابراین وظیفه مسئولان است که با صبوری به سخنان آنان گوش دهند، احترامشان را حفظ کنند و برای رفع دغدغه‌هایشان بکوشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه امکان برآورده کردن تمام مطالبات مردم به دلیل محدودیت‌های قانونی و اجرایی وجود ندارد، تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، برخورد محترمانه، پیگیری صادقانه و تلاش برای کمک به مردم در چارچوب امکانات و اختیارات موجود است.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی در پایان ضمن تجلیل از عملکرد مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران در رسیدگی به خانواده‌های شهدا و جانبازان جنگ‌های اخیر، خواستار استمرار دیدارهای چهره‌به‌چهره، حفظ ارتباط صمیمانه با خانواده‌های ایثارگران و تقویت فرهنگ خدمت خالصانه شد.