باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

باران پاییزی، چهره بیجار را تازه کرد + فیلم

بارش باران پاییزی، امروز حال‌وهوای شهر بیجار در استان کردستان را طراوت بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطرات باران با نشستن بر خیابان‌ها و معابر بیجار، جلوه‌ای زیبا از پاییز بارانی را به تصویر کشیده و هوای شهر را دل‌انگیز کرده است.

مطالب مرتبط
باران پاییزی، چهره بیجار را تازه کرد + فیلم
young journalists club

بارش شدید باران و رعد و برق در گلستان/ آبگرفتگی در شهرها

باران پاییزی، چهره بیجار را تازه کرد + فیلم
young journalists club

خسارت‌های به جا مانده از سیل در روستای عیسی‌آباد + تصاویر

باران پاییزی، چهره بیجار را تازه کرد + فیلم
young journalists club

هشدار پلیس راه در خصوص لغزندگی جاده‌ها

پربیننده‌ترین‌ها
وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
۱۱۲۶

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم
۹۶۴

سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم
۶۶۲

غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
۶۴۵

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha