باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نقی حیدری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان در تشریح این خبر اظهار کرد: براساس آمارهای ثبت‌شده، میزان تصادفات فوتی ۱۸ درصد، تعداد جان‌باختگان ۱۸ درصد و تصادفات جرحی ۳۴ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به نقش مؤثر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این موفقیت، افزود: این دستاورد حاصل اقدامات پیشگیرانه، ارتقای فرهنگ ترافیک، آموزش و اطلاع‌رسانی، حضور مؤثر عوامل پلیس راهور در معابر و همکاری ارزشمند شهروندان است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با ابراز خرسندی از وضعیت ایمنی ترافیک در برخی مناطق استان بیان کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون، شهرستان‌های جاسک، بشاگرد، بندرلنگه، پارسیان، بندرخمیر، سیریک و بوموسی حتی یک مورد تصادف فوتی و جان‌باخته ناشی از حوادث رانندگی نداشته‌اند.

سرهنگ حیدری ضمن قدردانی از همکاری مردم، مسئولان محلی و مجموعه عوامل اجرایی و انتظامی، خاطرنشان کرد: حفظ جان شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس راهور است و تحقق این هدف مستلزم مشارکت همگانی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رفتارهای پرخطر، استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی و بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان است.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با تداوم اقدامات فرهنگی، آموزشی و نظارتی و همراهی مسئولانه مردم، شاهد کاهش هرچه بیشتر تصادفات و حفظ جان هم‌استانی‌های عزیز باشیم.

منبع خبر: پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان