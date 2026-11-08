رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان از کاهش ۱۸ درصدی تصادفات فوتی و جان‌باختگان و افت ۳۴ درصدی سوانح جرحی در سطح این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نقی حیدری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان در تشریح این خبر اظهار کرد: براساس آمارهای ثبت‌شده، میزان تصادفات فوتی ۱۸ درصد، تعداد جان‌باختگان ۱۸ درصد و تصادفات جرحی ۳۴ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به نقش مؤثر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این موفقیت، افزود: این دستاورد حاصل اقدامات پیشگیرانه، ارتقای فرهنگ ترافیک، آموزش و اطلاع‌رسانی، حضور مؤثر عوامل پلیس راهور در معابر و همکاری ارزشمند شهروندان است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با ابراز خرسندی از وضعیت ایمنی ترافیک در برخی مناطق استان بیان کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون، شهرستان‌های جاسک، بشاگرد، بندرلنگه، پارسیان، بندرخمیر، سیریک و بوموسی حتی یک مورد تصادف فوتی و جان‌باخته ناشی از حوادث رانندگی نداشته‌اند.

سرهنگ حیدری ضمن قدردانی از همکاری مردم، مسئولان محلی و مجموعه عوامل اجرایی و انتظامی، خاطرنشان کرد: حفظ جان شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس راهور است و تحقق این هدف مستلزم مشارکت همگانی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رفتارهای پرخطر، استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی و بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان است.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با تداوم اقدامات فرهنگی، آموزشی و نظارتی و همراهی مسئولانه مردم، شاهد کاهش هرچه بیشتر تصادفات و حفظ جان هم‌استانی‌های عزیز باشیم.

منبع خبر:   پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان

برچسب ها: راهنمایی رانندگی ، هرمزگان
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