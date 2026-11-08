باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی‌زبان «نیوزیلند هرالد»، ائتلاف به رهبری حزب ملی موفق شد ۶۷ کرسی از مجموع ۱۳۱ کرسی پارلمان را به دست آورد و با اکثریتی شکننده، زمینه را برای ادامه فعالیت دولت در دومین دوره سه‌ساله فراهم کند.

در مقابل، ائتلاف مخالفان متشکل از حزب کارگر، حزب سبز‌ها و حزب مائوری ۵۷ کرسی کسب کرد.

اگرچه به نظر می‌رسد ائتلاف حاکم در مسیر تشکیل دولت برای دومین دوره سه‌ساله قرار دارد، هنوز آرای ویژه که معمولاً به نفع احزاب چپ‌گراست، شمارش نشده است.

برای دستیابی به اکثریت پارلمانی، یک حزب یا ائتلاف باید دست‌کم ۶۶ کرسی در اختیار داشته باشد.

با شمارش حدود ۷۰۰ هزار رأی ویژه، نتیجه انتخابات همچنان ممکن است تغییر کند. این آرا شامل آرای شهروندان خارج از کشور و افرادی است که خارج از حوزه انتخابیه خود رأی داده‌اند و در نتایج اولیه لحاظ نشده‌اند.

کمیسیون انتخابات نیوزیلند قرار است نتایج رسمی و نهایی، از جمله آرای ویژه، را در ۲۷ نوامبر منتشر کند.

رقابت میان احزاب ملی و کارگر بسیار نزدیک بود و هر یک بیش از ۲۹ درصد آرا را به دست آوردند.

بر اساس شمارش آرای همه مراکز رأی‌گیری از سوی کمیسیون انتخابات، ۱۱ کرسی مازاد ایجاد شد و شمار کل کرسی‌های پارلمان از ۱۲۰ به ۱۳۱ کرسی افزایش یافت.

کریستوفر لوکسون، نخست‌وزیر پیشین و رهبر حزب ملی، در جمع هواداران خود در اوکلند گفت که نتیجه انتخابات «به‌قدری نزدیک است که نمی‌توان برنده را مشخص کرد» و سرنوشت نهایی آن به شمارش آرای ویژه بستگی دارد.

وی افزود که برای تشکیل دولت آینده، «مذاکره و مصالحه» ضروری خواهد بود.

نیوزیلند حدود ۳.۸ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده دارد.

این کشور برای انتخاب اعضای پارلمان از نظام انتخاباتی تناسبی با اعضای مختلط استفاده می‌کند. در این نظام، هر رأی‌دهنده دو رأی به صندوق می‌اندازد؛ یک رأی برای حزب سیاسی و رأی دیگر برای نامزد حوزه انتخابیه خود. این شیوه معمولاً به تشکیل دولت از سوی دو یا چند حزب پارلمانی منجر می‌شود.

منبع: آناتولی