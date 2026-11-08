غربالگری بیش از ۳۳۵ هزار نفر در حوزه سلامت روان گلستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان از غربالگری بیش از ۳۳۵ هزار نفر در حوزه سلامت روان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت، ۱۴ هزار و ۶۲۵ نفر دارای علائم اختلال در سلامت روان شناسایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی محمدرضا هنرور با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت روان استان افزود: از میان افراد شناسایی‌شده، ۷ هزار و ۶۳۵ نفر مورد ویزیت متخصص قرار گرفتند و برای بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر نیز مداخلات روان‌شناختی در سطح جامعه انجام شد.

معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های خدمات سلامت روان در استان تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات تخصصی، سه مرکز سلامت روان اجتماعی (سراج) در شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس و آق‌قلا افتتاح و عملیاتی شد.

هنرور در ادامه به اجرای برنامه غربالگری زنان متأهل در گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال اشاره کرد و گفت: این برنامه با هدف تقویت روابط سالم خانوادگی، شناسایی به‌موقع مشکلات و ارجاع افراد نیازمند به خدمات تخصصی، طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در استان اجرا شد.

وی بیان کرد: در این مدت، ۱۲۷ هزار و ۵۶۹ نفر از زنان متأهل گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال غربالگری شدند که در جریان اجرای این برنامه، یک‌هزار و ۴۳۲ نفر دارای مشکل در روابط و کارکرد خانواده شناسایی و برای دریافت خدمات تخصصی به مراحل بعدی ارجاع شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: از مجموع افراد شناسایی‌شده، ۸۱۸ نفر توسط روان‌شناس مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند و برای ۵۲۹ نفر نیز پرونده تشکیل و مداخلات روان‌شناختی متناسب با شرایط و نیاز‌های آنان انجام شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر افزود: طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۲۵ هزار و ۵۲ نفر از گروه هدف ۱۵ تا ۵۹ سال در استان غربالگری شدند که از این تعداد، ۷ هزار و ۴۷۱ نفر دارای مشکل یا نشانه‌های مرتبط با سوءمصرف مواد شناسایی شدند.

هنرور افزود: از میان افراد شناسایی‌شده، ۲ هزار و ۶۱۶ نفر توسط روان‌شناس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و برای ۲ هزار و ۱۲۱ نفر نیز پرونده بالینی تشکیل و مداخلات تخصصی روان‌شناختی انجام شد.

معاون بهداشت دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش و ارتقای سواد سلامت روان را از محور‌های مهم پیشگیری اولیه دانست و گفت: در همین راستا، طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی در گروه‌های مختلف جامعه برگزار شد.

وی با اشاره به آمار این برنامه‌های آموزشی افزود: آموزش مهارت‌های زندگی برای ۴۲ هزار و ۹۴۶ نفر، آموزش مهارت‌های فرزندپروری، ۲۰ هزار و ۶۰۱ نفر، اجرای برنامه نوجوان سالم، ۱۴ هزار و ۱۰۸ نفر و برنامه خود مراقبتی روان‌شناختی برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر انجام شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در پایان گفت: توسعه خدمات سلامت روان، شناسایی زودهنگام افراد نیازمند حمایت، ارائه مداخلات تخصصی و افزایش آگاهی عمومی از جمله اقدامات مهم نظام سلامت برای ارتقای سلامت روان جامعه و تقویت بنیان خانواده به شمار می‌رود.

برچسب ها: غربالگری ، روان شناختی
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