معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از آماده‌باش ۱۵۵ راهدار با بهره‌گیری از ۱۳۵ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین برای تأمین ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان هم‌زمان با آغاز بارش‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین محمودی، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی و آغاز بارش‌ها در استان اظهار کرد: ۱۵۵ راهدار با استفاده از ۱۳۵ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا خدمات لازم را به کاربران جاده‌ای ارائه دهند.

وی با اشاره به فعالیت ۳۶ گشت راهداری در محورهای مواصلاتی کردستان افزود: نیروهای راهداری با پایش مستمر جاده‌ها و ابنیه فنی و هدایت آب‌های سطحی، برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی و تأمین ایمنی تردد رانندگان تلاش می‌کنند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی اطلاع پیدا کنند.

محمودی همچنین بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جوی در طول سفر تأکید کرد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری در محورهای استان تردد کنند.

برچسب ها: راهداری کردستان ، سنندج ، کردستان
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