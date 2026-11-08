باشگاه خبرنگاران جوان - مجید گلوئی رئیس پارک علم و فناوری قزوین گفت: در یک سال گذشته در بسیاری از پارامتر‌ها و شاخص‌های توسعه‌ای، جهش‌های بسیار مطلوبی را در پارک علم و فناوری قزوین شاهد بوده‌ایم که این دستاورد‌ها نویدبخش روز‌های روشن برای حوزه فناوری استان است.

وی با اشاره به رفع دغدغه‌های فضایی شرکت‌های فناور اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ ساختمان کارگاهی با متراژ هرکدام ۲۰۰ مترمربع و در مجموع با زیربنای ۲ هزار مترمربع در دست ساخت است که با به سرانجام رسیدن این پروژه، شرکت‌های مستقر در مجموعه از نظر فضای کارگاهی هیچ‌گونه مشکلی نخواهند داشت.

گلوئی به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی مرکز نمونه‌سازی (فب‌لب) این مجموعه اشاره کرد و افزود: این فب‌لب که قابلیت ساخت نمونه‌های شیمیایی، الکترونیکی و مکانیکی را دارا است تا تابستان پیش رو به مرحله بهره‌برداری می‌رسد و با جذب اعتبارات مناسب از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و تجهیز به روزترین امکانات به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین مراکز نمونه‌سازی کشور به ۲۰ استان خدمات‌رسانی خواهد کرد.

این مسئول همچنین از تملک کامل زمین آبیک، طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: قرارداد این زمین به عنوان شهرک صنعتی تخصصی بسته شده تا شرکت‌های فناور پس از طی مراحل بلوغ و تولید انبوه محصول در پارک، بتوانند در این شهرک مستقر شده و به تولید صنعتی بپردازند.

وی در ادامه به دستاورد‌های شاخص شرکت‌های مستقر در پارک اشاره کرد و یادآور شد: حضور شرکت‌های توانمند در حوزه تصفیه پساب با پروژه‌هایی در مقیاس خاورمیانه، معرفی مراکز گردشگری و سنتی قزوین از طریق ماکت‌ها و پرینت‌های سه بعدی دقیق برای بازدیدکنندگان و پذیرش مسوولیت دبیرخانه فناوری‌های نوین آب کشور در سال گذشته و امسال از دیگر توفیقاتی است که پارک علم و فناوری قزوین را به بازویی توانمند برای مدیریت چالش‌های استان تبدیل کرده است.

رئیس پارک علم و فناوری قزوین بیان کرد: سایت اینترنتی پارک نیز اخیرا بر پایه هوش مصنوعی به‌روزرسانی شده و علاوه بر فعالیت مراکز نوآوری مجهز با حضور جوانان فناور و ارتباط بین‌المللی آنها، در هفته پژوهش لیست کاملی از این اقدامات جهشی به همراه دستاورد‌های کامل یک سال گذشته به تفکیک ارایه خواهد شد.

پیوند پارک علم و فناوری با صنعت کلید رشد صنایع است

محمد نوذری استاندار قزوین در جریان بازدید از پارک علم و فناوری قزوین ضمن اشاره به ماهیت صنعتی استان قزوین گفت: قزوین از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود و یکی از راهبرد‌های اصلی ما، به‌روزرسانی و نوسازی صنایع استان بر مبنای دانش‌بنیان است؛ تحقق این هدف مهم تنها از طریق ایجاد پیوندی عمیق و کارآمد میان پارک علم و فناوری و بدنه صنعتی استان امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به بازدید خود از بخش‌های مختلف و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه، افزود: در این بازدید، روند فعالیت‌ها و زیرساخت‌های پارک علم فناوری امروز مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که این مجموعه ظرفیت بسیار بالایی برای پاسخگویی به نیاز‌های فناورانه صنایع استان دارد و باید از این پتانسیل به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.

نوذری همچنین با اشاره به جایگاه نسل جوان و نخبگان استان اضافه کرد: قزوین از جوانان مستعد و خلاقی در حوزه‌های مختلف فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی برخوردار است که برای استفاده از این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به‌زودی کارگروه تخصصی هوش مصنوعی را در استان تشکیل می‌دهیم.

استاندار قزوین با تاکید بر استمرار حمایت‌های دولتی، بیان کرد: استانداری قزوین با تمام توان در حوزه‌های تامین اعتبارات، پشتیبانی‌های لجستیکی و حمایتی، در کنار پارک علم و فناوری خواهد بود تا تعامل میان این مجموعه و صنایع استان با شتاب و اثربخشی بیشتری تداوم یابد.

منبع: ایرنا