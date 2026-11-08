باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان بازدید رئیس سازمان بازرسی منطقه ۳ کشور وبازرس کل استان فارس و مدیران دستگاه‌های اجرایی از مسیر خروج فاضلاب شهر شیراز در محدوده پل فسا، آخرین اقدامات و راهکارهای ساماندهی و رفع مشکلات زیست‌محیطی این مسیر مورد بررسی قرار گرفت.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در این بازدید با تشریح اقدامات انجام‌شده در شرکت شهرک‌های صنعتی برای کنترل و کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بعنوان مهمترین قطب صنعت اشتغال استان اظهار کرد: با هماهنگی و تعامل با اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس، واحدهای صنعتی دارای پساب با میزان آلایندگی بیش از حد مجاز شناسایی شده و مکاتبات لازم برای الزام این واحدها به اجرای عملیات پیش‌تصفیه و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی انجام شده است.

او افزود: تاکنون ۲۲ واحد صنعتی آلاینده شناسایی و اخطارهای قانونی و مکاتبات لازم برای تعیین تکلیف وضعیت پساب آن‌ها انجام شده است. همچنین فرآیند رصد، پایش و پیگیری اقدامات اصلاحی این واحدها به‌صورت مستمر در حال انجام است تا ضمن کاهش آلایندگی، از ورود پساب‌های غیراستاندارد به شبکه‌های جمع‌آوری و مسیرهای منتهی به شهر شیراز جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه با اشاره به اقدامات زیرساختی در حوزه تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: مدول‌های یک و دو تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرک صنعتی، پس از انجام عملیات تعمیر و نگهداری و اورهال ، با ظرفیت مجموع پنج هزار مترمکعب در شبانه‌روز در مدار بهره‌برداری قرار دارند.

برنهاد همچنین از تکمیل عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز با ظرفیت پنج هزار مترمکعب در شبانه‌روز خبر داد و بیان کرد: این طرح در فاز نخست، با ظرفیت یک‌هزار مترمکعب، وارد مرحله آبگیری شده و آماده انجام مراحل پیش‌راه‌اندازی است.

او با تأکید بر اهمیت تکمیل این زیرساخت در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی شهرک صنعتی بزرگ شیراز تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدول سوم تا پایان سال به بهره‌برداری نهایی خواهد رسید و با احتساب ظرفیت مدول‌های یک و دو، ظرفیت تصفیه‌خانه به ۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش می‌یابد و امکان تصفیه پساب واحدهای صنعتی شهرک فراهم خواهد شد.

در این بازدید، ضمن بررسی اقدامات اجرایی و نظارتی، بر ضرورت استمرار همکاری دستگاه‌های مسئول، تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای دقیق الزامات زیست‌محیطی برای ساماندهی فاضلاب ورودی شهر شیراز تأکید شد.

منبع: شهرک صنعتی فارس