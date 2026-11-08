باشگاه خبرنگاران جوان – روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران گیلان اعلام کرد: به دنبال بارندگی‌های شب گذشته، پل آب‌نمای لوشان دچار سرریز آب شده و تردد از این مسیر تا اطلاع ثانوی با محدودیت مواجه شده است.

به رانندگان و شهروندان توصیه می‌شود تا زمان رفع آبگرفتگی و بازگشایی مسیر، از تردد در این محدوده خودداری کرده و برای عبور و مرور، مسیر جایگزین از طریق سه‌راهی سیردان را انتخاب کنند.

با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنید.

طبق اعلام ایستگاه‌های هواشناسی گیلان، شهرستان رودبار بیشترین مقدار بارندگی را در این استان طی شبانه روز گذشته داشته است.