پل آب‌نمای لوشان در پی بارندگی‌های شب گذشته، دچار سرریز آب شده و تردد از این مسیر تا اطلاع ثانوی با محدودیت مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان – روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران گیلان اعلام کرد: به دنبال بارندگی‌های شب گذشته، پل آب‌نمای لوشان دچار سرریز آب شده و تردد از این مسیر تا اطلاع ثانوی با محدودیت مواجه شده است.

به رانندگان و شهروندان توصیه می‌شود تا زمان رفع آبگرفتگی و بازگشایی مسیر، از تردد در این محدوده خودداری کرده و برای عبور و مرور، مسیر جایگزین از طریق سه‌راهی سیردان را انتخاب کنند.

با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنید.

سرریز شدن آب از پل آب‌نمای لوشان؛ هشدار تردد صادر شد

طبق اعلام ایستگاه‌های هواشناسی گیلان، شهرستان رودبار بیشترین مقدار بارندگی را در این استان طی شبانه روز گذشته داشته است.

برچسب ها: بارندگی شدید باران ، مدیریت بحران گیلان
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